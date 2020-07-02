Одесситы вложили 15 млн гривен в несуществующие строительство. Фото

В Одессе задержали председателя правления ЖСК, которая, злоупотребляя служебным положением, женщина завладела деньгами десятков людей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Строительная афера под Одессой npu.gov.ua

Достоверно зная об отсутствии разрешительных документов на строительство жилых домов, злоумышленница на протяжении шести лет заключала договоры о долевом участии в строительстве объектов недвижимости по несуществующему адресу на улице Карла Либкнехта, и даже создала на территории Таировского поселкового совета видимость строительных работ.

Вкладчики вносили деньги в кассу кооператива и на банковский счет, однако впоследствии, не дождавшись ни продвижения строительства, ни ключей от квартир, обратились к правоохранителям. Всего, по оценкам правоохранителей, злоумышленница привлекла более 15 млн гривен.

Строительная афера под Одессой npu.gov.ua

"Подозреваемая – местная жительница, 1982 года рождения. Ее действия следователи квалифицировали по ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", – рассказал начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба.

Строительная афера под Одессой npu.gov.ua

В настоящий момент полицейские установили личности 46 пострадавших, однако их может быть значительно больше.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе на месте недостроенного санатория "Украина", который уже более десяти лет лежит в руинах, хотят построить пять десятиэтажных домов.