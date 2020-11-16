Обзор работы ГАСИ за неделю: кому отказала, а кому дала разрешение инспекция

К средине ноября темпы работы Госархстройинспекции по предоставлению положительных решений снизились, а вот негативных – увеличились. На прошлой неделе инспекция выдала только два разрешения на строительство жилых комплексов, тогда как в начале месяца – шесть.

Как выполняла разрешительную функцию ГАСИ в период с 9 по 13 ноября – проследила команда НЕРУХОМІ.

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Предоставляем список ЖК (СС3), на которые были предоставлены разрешения и отказы на строительство, а также комплексов, которые были введены или получили отказы в принятии к эксплуатации.

Посчастливилось получить разрешение:

Неудача при получении разрешения постигла:

Pokrovsky Apart Complex от RENOME Comfort, по ул. Орлова, 2 в Киеве.

Основания для отказа: не приложены результаты оценки воздействия на окружающую среду, нарушен допустимый процент застройки; превышена высотность комплекса, не обеспечено достаточное количество машиномест и зарядных устройств для автомобилей с электрическими двигателями.

Справка от НЕРУХОМІ с 1 июля 2019 не менее 5% машиномест в гаражах и автоянках следует выделять для обустройства зарядными устройствами для транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

ООО "ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ и ООО "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ" получили отказ на строительство многофункционального комплекса с паркингом по ул. Казимира Малевича (бывшая улица Боженко), 32 в Голосеевском районе Киева.

Основания для отказа: не представлено выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество в отношении имеющегося права собственности или землепользования земельным участком; не представлено технические условия по водоснабжению.

ЖК Оскар от Будова по адресу: Одесса, Приморский район, проспект Гагарина, 9, 9-А.

Основания для отказа: несоблюдение максимально допустимой плотности населения, нарушение норм при расчете класса последствий, а также не предоставление приказа о назначении ответственного за выполнение строительных работ.

ЖК Синергия от Группа Смарт в районе ул. Соборная и Королева в Ровно (III очередь).

Основания для отказа: не предоставление экспертного отчета по результатам рассмотрения проекта строительства с распределением на очереди и не предоставлено заключение по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

ЖК на ул. Интернационалистов, 35 в Сумах от компании Федорченко.

За разрешением предусмотрено строительство домов с 6-го по 10-й. Отказ предоставлен на I очередь строительства (6-й многоэтажный жилой дом).

Одно из оснований для отказа: не обеспечено достаточное количество машиномест.

ООО "ЛЬВІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" на строительство комплекса многоквартирных жилых домов "Східний пагорб" на V очередь строительства (дом Д6) по ул. Малоголосковская во Львове.

Среди оснований для отказов: источником теплоснабжения в квартирах запроектировано газовые котлы и не обеспечено зарядных устройств для автомобилей с электрическими двигателями.

Комплексы или их отдельные очереди, которые были введены в эксплуатацию:

Клубный дом Concordia от ИСК Горизонт на ул. Кудрявская, 45 в Шевченковском районе Киева.

ЖК Turkish City на ул. Замостянский (50-летия Победы), 34 в Виннице.

ЖК Grand Villas от Марин Билдер Киев (II очередь строительства).

Жилой дом № 4 (секции 4, 5) на ул. Чубинского, 16 с. Михайловка-Рубежовка в Киево-Святошинском районе Киевской области.

ЖК Orange Park от Orange Bud (II очередь) на ул. Одесская в с. Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области.

Отказ в вводе в эксплуатацию получили:

ЖК на ул. Венгерской, 14 во Львове (1 очередь строительства), заказчик – ООО "Девелоперская компания" Мальва ".

Основания для отказа: разрешение на выполнение строительных работ, по которым строится ЖК, аннулирован. Кроме того, ЖК не соответствует проекту, проект не соответствует технической инвентаризации. Хотя, стоп... мы уже запутались, что чему не отвечает. Однако ввести в эксплуатацию ЖК с аннулированным разрешением, как видим, не удалось.

ЖК Маршал-Сити от ОК Украина (IV очередь строительства), что находится в массиве №10, уч. №10 с. Лиманка Одесской области.

Застройщик сделал фальстарт и пытался ввести в эксплуатацию дома, где строительные работы не завершены. Так, основания для отказа: согласно проекту отсутствует котельная, комнаты для персонала, не выполнены работы по устройству ливневой канализации, входные группы не оборудованы пандусами, в квартирах отсутствует ламинат, паркетное покрытие, во влажных помещениях отсутствует керамическая плитка с обязательным гидроизоляцией полов и другие замечания.

ЖК Русановская Гавань от Ковальская Недвижимость по ул. Евгения Маланюка, 101 в Днепровском районе Киева. Отказ предоставлен на II и III очереди строительства (жилые дома № 18-21, жилой дом № 29).

И снова фальстарт, хотя обоснований уже меньше. Основания для отказа: строительные работы выполнены с отклонением от проекта и не в полном объеме выполнены строительные работы по проекту. В частности, благоустройство территории и обустройство площадок; создание беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

ЖК Derby Style House от Graf development на ул. Фонтанская дорога, 6 в Одессе (VI очередь строительства).

Основание: застройщик построил 20-этажный дом, вместо 18-этажного, таким образом увеличив количество квартир с 180 до 214. А также нарушил процент застройки земельного участка, не предоставил заключения ОВД и согласования высотности органом по вопросам авиации. Кроме того, не обеспечил необходимое количество машиномест и зарядных устройств для автомобилей с электрическими двигателями.

ЖК Новомостицкой-Замковецкая от Киевгорстрой между ул. Новомостицкой и ул. Замковецкой в Подольском районе Киева.

Отказ предоставлен на 3 очередь 4 п.к. (жилые дома № А5.2, №5.4, № А5) и 5 п.к. (жилые дома № А5.3, № А5.5, № А5.6, № А5.1). Основание: застройщик не обеспечил в полном объеме доступность объекта для маломобильных групп населения.

Как будет развиваться дальнейшая работа ГАСК в ноябре, кто сможет получить право выполнять строительные работы, а кто пойдет устранять недостатки в проектах, кому посчастливится ввести свои объекты в эксплуатацию с первого раза, а кому понадобится время для окончания всех проектных решений – следите в нашей постоянные рубрике каждый понедельник.