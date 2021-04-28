ЖК UNIT.Home: по соседству с телевышкой, кладбищами и Бабьим Яром

ЖК UNIT.Home – это комплекс бизнес-класса, строится по улице Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе Киева в непосредственной близости к Бабьему Яру, Военному кладбищу и телевышке.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Строительство комплекса происходит на бывших землях ЧАО "Киевский мотоциклетный завод" и землях, предоставленных для строительства учебных и административных помещений Национальной академии прокуратуры Украины. Эксперты выяснили, что участок, который перебывает в пользовании этого вуза, находится под арестом, предусматривающим запрет отчуждать, распоряжаться и пользоваться им.

При этом сам заказчик Национальная академия прокуратуры Украины находится в состоянии прекращения с 12 марта прошлого года. После внесения информации в реестр о ликвидации такого юридического лица, разрешение будет аннулировано. В итоге реализация всего проекта может затянуться или быть вообще под угрозой.

Согласно эскизу застройки детального плана территории, на земельных участках ЖК UNIT.Home дома размещены иначе, чем на Генплане. Также их секционность и высотность отличается от той, что указана в проектной документации. Но эксперты НЕРУХОМІ установили, что запроектированная численность населения соответствует показателям ДПТ. Таким образом, застройщик здесь не пренебрег комфортом жителей.

Описание: Визуализация ЖК UNIT.Home Источник: Alt:

Стоит отметить, что рядом с ЖК UNIT.Home находится телевышка. Она размещена в прямой видимости – в 730 метрах к жилой части и в 440 метрах к границе участка комплекса. Мощность ее такова, что покрывает по Т2 значительную часть Киевской области. Соответственно электромагнитное излучение несет потенциальный вред здоровью в зоне его постоянного действия. Поэтому, желающие приобрести здесь квартиру, должны учитывать этот фактор. По соседству с UNIT.City также находятся Бабий Яр и места скорби: Лукьяновское и Военное кладбища.

Более подробно о комплексе UNIT.Home можно прочитать, перейдя по ссылке.