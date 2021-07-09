ЖК Trinity: премиум-класс по соседству с канализационным коллектором

ЖК Trinity - это жилой комплекс премиум-класса, который строится в Печерском районе Киева рядом с городским канализационным коллектором.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Строительство происходит на бывших землях хлебозавода №1, в санитарно-защитной зоне, на территории, по которой проходит Деснянский водопровод и главный городской канализационный коллектор. На заседаниях Технического совета Киевводоканала уже дважды поднимался вопрос генерального плана объекта. Но как бы не решали чиновники, столь близкое соседство с главным городским канализационным коллектором будущим жителям комплекса премиум-класса вряд ли придется по душе.

Говоря о комфорте проживания, стоит сказать, что некогда это был довольно уютный микрорайон, несмотря на наличие в нем промышленных зон. Однако за последние 10-12 лет район Сапёрного поля активно застраивался множеством новых ЖК. И сегодня назвать его уютным уже трудно. В радиусе до 1 км от ЖК Trinity можно насчитать не менее 15 новых жилых комплексов.

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При этом основная часть инженерных сетей была построена еще в 60-70 годах прошлого века и явно не была рассчитана на такое резкое увеличение количества жителей микрорайона. Поэтому прорывы водопроводных труб случаются здесь довольно регулярно.

Говоря о парковке, стоит подчеркнуть, что если у семьи будет более одного авто, то заранее необходимо решить вопрос, о наличии паркомест. Улицы довольно плотно заставлены автомобилями, что еще больше усложняет проезд авто.

Более детально о ЖК Trinity можно прочитать, перейдя по ссылке.