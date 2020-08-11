Кардинальные изменения в PUSHA HOUSE: что не так с ЖК в Пуще-Водице

Соорудить в Пуще-Водице жилой комплекс PUSHA HOUSE решили еще 8 лет назад, но только в этом году стартовали подготовительные работы. За это время простоя один из заказчиков обанкротился, сменились все исполнители работ, площадь дома увеличилась в 2 раза, а Госархстройинспекции об этом никто ничего не сказал.

Что не так с этим строительством – выясняли эксперты НЕРУХОМІ.

Визуализация ЖК PUSHA HOUSE kbd.estate

Был 2012 год, застройщики заявляли о строительстве как могли

О начале строительства жилого комплекса бизнес-класса PUSHA HOUSE по ул. Федора Максименко, 7а в Пуще-Водице было заявлено еще в 2012 году, посредством регистрации декларации. В ней было указано 2 заказчика – ЧП "ИНТЕКО" и ООО "ЭНЕРГИЯ", при том, что право на пользование землей было только у ЧП "ИНТЕКО".

На данный момент ООО "ЭНЕРГИЯ" – банкрот. Фирма с 2018 года находится в процессе прекращения деятельности. Чем это чревато, спросите вы? А тем, что заявленный застройщиком на сайте объекта оптимистичный период строительства в 12 месяцев, конечно, обнадеживает, но лучше бы там указали сколько будет длиться процесс принятия ЖК PUSHA HOUSE в эксплуатацию. Ведь, учитывая, что ООО "ЭНЕРГИЯ" указана в декларации также и проектировщиком объекта, который должен засвидетельствовать акт готовности и поставить на нем свою подпись – ввод, вероятно, затянется. Инвесторы же, в таком случае, столкнутся с препятствиями при получении права собственности на квартиры.

Декларация ЖК PUSHA HOUSE НЕРУХОМІ

Проще говоря, декларация была зарегистрирована с нарушениями. Помимо неразберихи с заказчиками, в ней, в частности, не было указано количество разновидности квартир и их площади, отсутствует перечень и технические характеристики нежилых помещений и мест общего пользования.

8 лет спустя

Строительство началось в 2020 году, спустя 8 лет после регистрации декларации. В этом же году у стройплощадки установили информационный стенд, он же паспорт ЖК PUSHA HOUSE. Однако информация на нем не то, чтобы не точна – совпадений с официально зарегистрированной декларацией там почти нет.

Если в 2012 году дом собирались возводить высотой в 12 этажей, то, исходя из данных на паспорте, их теперь будет 7. Казалось бы, уменьшили высотность, все-таки Пуща-Водица – хорошо. Но есть одно "но": общая площадь дома увеличилась в 2 раза. Теперь она составляет не 6 236 кв.м, а 13 009 кв.м. То есть строить будут не так в высоту, как в ширину. А это значит, что, к примеру, места для досуга с детьми будет меньше, а для цветочных клумб, например, вообще не останется.

Паспорт ЖК PUSHA HOUSE НЕРУХОМІ

Совпадает с декларацией там только один из заказчиков – ЧП "ИНТЕКО". О втором заказчике и генеральном проектировщике ООО "ЭНЕРГИЯ" паспорт сведений не содержит – там указано, что ЖК будет строиться по проекту, разработанному ЧП "МАКРОПРОЕКТ". Ответственные за технический и авторский надзор тоже изменились. А в качестве генерального подрядчика выступает ООО "БК АТЛАНТ-ПЛЮС".

Паспорт содержит квест

На паспорте объекта, как и положено, указан номер декларации о начале выполнения строительных работ – КВ 0831222987624. Но дело в том, что документа под таким номером не существует. Он отсутствует в Реестре строительной деятельности. Как оказалось, все потому, что номер указан неверно.

По просьбе экспертов НЕРУХОМІ, Госархстройинспекцией и девелопером KyivBudDevelopment декларация была предоставлена. Та самая, родом с 2012 года, где говорится про 12 этажей и более скромной (в 2 раза) площади объекта. Номер на ней указан почти такой же – КВ 08312229876. То есть разница лишь в добавленных двух последних цифрах “24” на паспорте. Кто виноват в этой оплошности: какой-нибудь невнимательный сотрудник типографии или эта ошибка была умышленной, дабы "подлинник" разрешительного документа никто не обнаружил – остается только гадать. Этот квест пройти смогут только те, кто знает, что оценивать риски, прежде чем инвестировать в новостройку, нужно по наличию таких вот несоответствий, которых здесь, следует отметить, предостаточно.

Стройплощадка ЖК PUSHA HOUSE НЕРУХОМІ

Высший класс

Непонятно также, почему в паспорте объект относится к классу последствий СС3, когда в декларации определена 3 категория сложности. Здесь следует разъяснить: СС3 – это значительный класс последствий, он соответствует 4-5 категории, а 3 категория – это СС2, то есть средний класс. А чем выше этот класс, тем больше требований и процедур относительно сооружения объекта, которые, в свою очередь, также увеличивают сметную стоимость и временные рамки строительства.

Стройплощадка ЖК PUSHA HOUSE НЕРУХОМІ

Словом, отнесение ЖК PUSHA HOUSE к высшему классу последствий не обосновано. Зачем застройщик его сам себе завысил, когда многие частенько практикуют обратное и стараются этот класс всей правдой и неправдой занизить, чтобы избавить себя от лишних трат и дополнительных согласований – непонятно. Может застройщик просто не в курсе, какая категория к какому классу относится, что тогда должно серьезно насторожить инвесторов, т.к. может он и не в курсе, как построить дом, чтобы он не развалился. А может опять всему виной типография…

А что же ГАСИ?

В Госархстройинспекции о корректировках в проекте ЖК PUSHA HOUSE ничего не слыхали – поставить их в известность о изменениях никто, видимо, нужным не посчитал. Как, собственно, и соблюсти закон.

Стоит отметить, что без такого уведомления ГАСИ и последующих согласований, принять объект в эксплуатацию будет весьма и весьма проблематично. Ведь получается, что декларация зарегистрирована на один проект, а строительство осуществляется по другому. Но существует ли вообще проект либо проекты в действительности? Кроме заказчика и сопричастных лиц, им же оплаченных, проект никто не видел – экспертизы не было, а декларацию на достоверность указанных в ней данных никто не проверял.

Стройплощадка ЖК PUSHA HOUSE НЕРУХОМІ

Если вы хотите инвестировать в ЖК PUSHA HOUSE

Отметим, что по результатам анализа документов, которые есть в открытом доступе, комплекс комплекс PUSHA HOUSE на ресурсе НЕРУХОМІ имеет низкий рейтинг соответствующего раздела – 2.5.

Рейтинг документов ЖК КВІТЕНЬ на НЕРУХОМІ *Рейтинговая информация является оценочным суждением, сформированным на основании работы алгоритма сопоставления общедоступных данных

Более подробно с несоответствиями, которые обнаружили эксперты НЕРУХОМІ, можете ознакомиться на странице ЖК PUSHA HOUSE, во вкладке Документы. Там же для инвесторов, которые все же рассматривают возможность приобретения недвижимости в этом комплексе, есть рекомендации, которые могут минимизировать риски инвестирования.