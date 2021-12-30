ЖК Пространство Eco City: строительство чисто по-одесски

ЖК Пространство Eco City – это жилой комплекс комфорт-класса, который возводится в Малиновском районе Одессы. Застройщик собирается вести строительство на территории в 10 гектаров, однако разрешения получены лишь на ее меньшую часть.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Застройщик ЖК Пространство Eco City обещает реализовать концепцию "город в городе" на 10 гектарах. Планируется возвести 24 жилых дома на 3500 квартир с богатой инфраструктурой: кафе, рестораны, уличные тренажеры, а строительство детского садика и супермаркета должно состояться в первую очередь.

Однако, застройщик получил в мае 2021 года разрешение на выполнение строительных работ на территории площадью 3 гектара (предусмотрено размещение 9 жилых домов на 774 квартиры с детским садиком на 75 мест) и в сентябре 2021 года получил второе разрешение для застройки еще 1,5 гектара жилыми домами на 478 квартир. Всего на сегодняшний день по документам может застраиваться лишь 4,5 гектара из 10 заявленных. Кроме того, территория ЖК, согласно рендеру, занимает площадь в 15 гектаров.

По мнению экспертов, такая ситуация является довольно рисковой для инвестора, который не просто вкладывает средства в квадратные метры, а хочет получить соответствующую жизненную среду с соответствующим уровнем комфорта и инфраструктурой, заявленных застройщиком. Ведь отсутствие комплексного проекта на застройку всей территории ЖК дает определенный люфт для заказчика строительства. Кроме того, нет гарантий, что у застройщика получится получить разрешения на застройку 5,5 гектара.

Описание: Строительство ЖК Пространство Eco City Источник: Alt:

Будущим жильцам также следует знать, что ЖК Пространство Eco City будет располагаться в двух километрах от Международного аэропорта "Одесса". Поэтому следует приготовиться к постоянному гулу самолетов, которые будут летать над домами. Проживание будет более-менее комфортным только при соблюдении при строительстве специальных технологий с использованием шумоизоляционных материалов.

Заказчиком строительства выступает ООО "Офис на Владимирской". По данным портала YouControl, его основателем является кипрская офшорная компания Treamo Holdings LTD, а конечным бенефициаром – Папаиоанну Мария.

Treamo Holdings LTD была основана 3 года назад, уставный капитал компании – всего лишь 1 тысяча евро. Единственным акционером, директором и секретарем выступает все та же Папаиоанну Мария, которая является номинальным, а не действительным собственником и директором компании.

Более детально о ЖК Пространство Eco City можно прочитать, перейдя по ссылке.