ЖК Парк Хиллс – комплекс с темным прошлым и весьма туманным будущим

ЖК Парк Хиллс – это комплекс комфорт-класса, который строится на улице Степана Руданского, 9а в Шевченковском районе Киева и является одним из объектов, который начинала возводить скандальная строительная компания Анатолия Войцеховского.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Ранее ЖК Молодежная инициатива (старое название ЖК ПАРК Хиллс) входила в список объектов печально известной УКО/Сити Групп Войцеховского. Строительство началось еще в 2012 году и за это время изменился как заказчик строительства, так и сам проект – из девятиэтажного на 157 квартир он превратился в трехсекционный дом (две секции по 30 и одна в 10 этажей) на 574 квартиры.

В августе 2020 ООО "Парк Хиллс" привлек застройщика из Одессы, готового предоставить средства для завершения строительства. Было создано ООО "Хиллс Инвест", которое будет выступать застройщиком и финансировать строительство ЖК.

Взаимоотношения с инвестором было оформлено путем заключения договора о частичной передачи функций заказчика ООО " Хиллс Инвест" на финансирование и строительство ЖК. Собственником земли остается ООО "Парк Хиллс". Условия, на которых ООО "Хиллс Инвест" готов участвовать в строительстве ЖК - передача всех активов (свободных площадей, офиса отдела продаж, кранов, материалов и т.д.) в обмен на достройку и ввод ЖК в эксплуатацию. Единственным бенефициаром ООО "Хиллс Инвест" является Леонид Чефтелевич, гражданин Израиля, проживающий в Одессе. Он также является бенефициаром ООО "Юрафира-Строй" и причастен к ряду скандальных строек. Учитывая репутацию инвестора, привлеченного к завершению строительства ЖК ПАРК Хиллс, инвесторам, которые ожидают столько лет своих квартир, расслабляться явно не стоит.

Описание: Визуализация ЖК Парк Хиллс Источник: Alt:

Что касается комфорта проживания, то здесь тоже очень много вопросов. Площадь земельного участка, где осуществляется строительство ЖК ПАРК Хиллс, практически полностью занимает дом. На детскую площадку, сквер с фонтаном и прочие радости почти не осталось места.

Большие проблемы существуют и с парковкой: согласно нормам, застройщик должен был предусмотреть паркинг на 191 машину. Здесь же по проекту паркинг только на 97. Учитывая плотность застройки микрорайона, не сложно предугадать, что жильцам будет просто негде ставить машины.

ЖК Парк Хиллс на плане выглядит как почти закрыт квадрат, такой себе "двор-колодец". Кроме того, что жильцы будут постоянно смотреть в окна друг другу, так еще нижние этажи будут страдать от недостатка естественного освещения.

Более подробно о комплексе Парк Хиллс можно прочитать, перейдя по ссылке.