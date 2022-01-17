ЖК Оскар: на что обратить внимание перед покупкой квартиры

ЖК Оскар – это жилой комплекс комфорт-класса, расположенный на проспекте Гагарина, 9, 9-а в Одессе. Проектом предусмотрен пятисекционный жилой дом высотностью 24 этажа со встроенно-пристроенными помещениями и 2-х уровневым паркингом. Строительство будет происходить в 5 очередей.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Целевое назначение земельного участка соответствует намерениям застройки. Другими словами, это место предполагает строительство многоквартирного жилого дома. Заказчик имеет надлежащие права на земельный участок, что уменьшает инвестиционные риски в строительстве.

ЖК Оскар возводится на участке площадью 2,1 гектара, а под застройкой окажется 40% территории. Это отразится на комфортности проживания будущих жильцов, поскольку придомовой территории будет недостаточно.

Та же ситуация и с паркоместами. В ЖК Оскар на 1205 квартир запланирован подземный двухуровневый паркинг на 574 машиноместа, чего будет недостаточно для комфорта и жильцы столкнутся впоследствии с вопросом, где поставить свою машину.

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Учитывая месторасположение комплекса, градусловия обязывали застройщика придерживаться стилистики фасадов зданий, расположенных в районе Французского бульвара и Аркадии с приспособлением существующих традиционных песочно-пастельных тонов, принятых для Южной Пальмиры.

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