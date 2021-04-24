ЖК Новая Англия создала коллаборацию с экобрендом "Чистопёс"

Киевский жилой комплекс Новая Англия решил создать коллаборацию с молодым украинским брендом "Чистопёс", в рамках нового социального проекта с заботой об экологии.

Об этом сообщили в пресс-службе ЖК.

Подчеркивается, что таким образом будет продолжена хорошая традиция убирать за своими питомцами, а "Чистопёс" сделает это мероприятие еще более экологичным, выпустив впервые в Украине эко-пакеты, которые сделаны из крахмала и поэтому не причиняют никакого вреда природе.

"Ведь убирать за любимцем это круто! Мы заботимся не только о комфортном проживании резидентов комплекса, но и развиваем экологическое пространство вокруг. Тем более, популяризируя идею осознанного потребления продуктов и бережного отношения к природе", - говорится на сайте Новой Англии.

В рамках сотрудничества с "Чистопёсом" жители жилого комплекса получили бесплатный доступ к экологичным пакетам, кроме того, они как резиденты смогут дополнительно заказать эти пакеты по специальным ценам, как друзья бренда.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, столичный ЖК Новая Англия – это жилье комфорт-класса, строительство которого предусмотрено в семь очередей. Комплекс будет состоять из 14 жилых домов. Расположен он по улице Михаила Максимовича, 24 в Голосеевском райне столицы. ЖК отличает выгодное расположение – до станции метро "Васильковская" всего 10 минут пешком.

ЖК Новая Англия имеет закрытую территорию и находится под круглосуточной охраной. Для удобства жильцов здесь развита своя социальная инфраструктура: есть школа и детский садик. По состоянию на начало 2021 года здесь уже построили и заселили 6 домов, еще 4 активно строятся.