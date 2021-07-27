ЖК Новая Англия отпраздновал пятилетие масштабным фестивалем

ЖК Новая Англия 24 июля отпраздновал свое пятилетие, организовав масштабный фестиваль для взрослых и детей.

Об этом сообщили в пресс-службе жилого комплекса.

"Хогвартс для детей, яркие развлечения, более 40 разыгранных подарков во главе с iPhone12, зажигательный звездный концерт группы TVORCHI, Tarabarova и в финале – грандиозное лазерное шоу на фасадах домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие посетило 7 тысяч человек. Как сообщила директор по продажам ЖК Новая Англия Карина Пилипчук, за 5 лет удалось реализовать половину проекта: 7 домов из 14 уже введены в эксплуатацию, более 3 тысяч инвесторов получили ключи от квартир.

Главная сцена фестиваля расположилась у открытой в честь праздника 13-метровой арт-инсталляции Биг-Бена. Фестиваль был наполнен креативными и яркими инсталляциями. К примеру, со стройплощадки к сцене приехал экскаватор, ковш которого был заполнен фруктами и прохладительными напитками.

В честь дня рождения ЖК организаторы приготовили двухнедельный квест-путешествие с подарком, мотивируя активно и познавательно проводить время с близкими. В квесте приняло участие более 200 человек. А по результатам розыгрыша на фестивале обладательницей iPhone12 стала резидентка ЖК Новая Англия.

Также на фестивале разыграли подарки от партнеров жилого комплекса: школы и детсада "Европейский коллегиум", магазинов, салонов красоты, кафе и ресторанов, которые располагаются на территории комплекса.

Описание: Фестиваль в честь пятилетия ЖК Новая Англия Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, не так давно в ЖК Новая Англия ввели в эксплуатацию дом Манчестер. Это произошло согласно срокам, которые были ранее прописаны в договоре.