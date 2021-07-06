В ЖК Новая Англия ввели в эксплуатацию дом Манчестер

В ЖК Новая Англия введен в эксплуатацию дом Манчестер согласно срокам, которые были ранее прописаны в договоре.

Об этом сообщили в пресс-службе жилого комплекса.

Как подчеркивается, всего объект насчитывает 14 домов в стиле английской неоклассики, каждый из них переплетается с историей крупных городов Соединенного Королевства.

Преимущество дома Манчестер – это особое благоустройство территории: аллея фонтанов, арт-инсталляция Биг-Бена, зеленая зона для релакса и две дизайнерских детских площадки. Также реализован двор без машин и подземный паркинг с лифтами.

В целом говоря о внутренней инфраструктуре ЖК Новая Англия, можно отметить, что она довольно развитая. Так на цокольных этажах домов жилого комплекса разместятся магазины, кафе, салоны и другие полезные коммерческие объекты. Также для жителей будут доступны детский сад, школа, спортивные и детские площадки, зона барбекю и специальное оборудованное место для выгула собак.

Описание: Источник: Alt:

Стоит также подчеркнуть, что на сегодняшний день проект реализован на половину: в эксплуатацию ввели семь домов, еще четыре активно строятся. За дополнительной информацией можно обратиться в отдел продаж.