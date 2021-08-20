ЖК на проспекте Отрадном: споры в судах продолжаются до сих пор

ЖК на проспекте Отрадном, 42 – это комплекс эконом-класса, который возводится на бывших землях Минобороны, спор за которые продолжается до сих пор в судах.

Об этом говорится в свежем обзоре ресурса НЕРУХОМІ.

Так, еще в 2017 году было открыто дело о признании недействительной регистрации права коммунальной собственности на земельный участок застройки и признании права собственности на него за государством

Поданный прокурором иск обоснован тем, что земельный участок площадью 2,8388 га на Отрадном, 42 является военным имуществом (расположен на территории военного городка) и выбыл из собственности государства без соответствующего решения Кабинета министров или Минобороны. Дело рассматривалось судами неоднократно. Поэтому, как отмечают эксперты, до принятия окончательного решения сохраняются риски в инвестировании. В случае удовлетворения иска заказчик потеряет право на застройку земельного участка.

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Что касается комфортности проживания, то застройщик собирается построить два подземных паркинга на 380 машино-мест при этом общее количество вместе с гостевыми стоянками будет рассчитано почти на 500 машино-мест. Однако этого недостаточно и жильцы столкнутся с проблемой, где припарковать свое авто.

Так же следует знать, что расположение и количество зданий не соответствует ДПТ, что является нарушением градостроительного законодательства. Однако, несмотря на это суд обязал ГАСИ выдать разрешение на строительство ЖК.

Более детально о ЖК на проспекте Отрадном можно прочитать, перейдя по ссылке.