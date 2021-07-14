ЖК на Березняковской: жилая "свеча" вместо офисного здания

Как выбрать квартиру в новостройке: чек-лист от НЕРУХОМІ
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Жилой комплекс по улице Березняковской, 29 в Днепровском районе Киева, за строительством которого стоит компания экс-мэра Александра Омельченко, возводится с нарушением целевого и функционального назначения земельного участка.
Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.
Изначально, согласно выданным градусловиям, предполагалось строительство 1-2-этажного офисного здания со спортивными сооружениями (кортами с сезонным тентовым покрытием). Однако, перспектива строительства офисного здания не слишком привлекала заказчика, строительные работы не начинались. Примерно через три года ООО "Европейские инженерные системы" получило новые градостроительные условия и ограничения, а затем и ГАСИ выдала разрешение на строительство офисно-жилого дома с подземным паркингом.
Название "офисно-жилой дом" – по сути ширма, за которой скрывается жилой дом – свеча на 26 этажей и на 223 квартиры (189 однокомнатных и лишь 34 двухкомнатные). Это попытка завуалировать нецелевое использование земельного участка.
Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования рассматривает проект расторжения договора аренды земли. Основанием этому послужило невыполнение арендатором условий договора и срока застройки земельного участка.
В свою очередь Департамент земельных ресурсов провел обследование и установил, что земельный участок, огражденный строительным забором, включает в себя территорию, которая не предоставлена в собственность или пользование компании. Таким образом усматриваются признаки самовольного занятия земельного участка и застройки не по целевому назначению.
Строительство ЖК на Березняковской вызвало недовольство со стороны киевлян. Активисты Штаба обороны Киева 2 июля разместили видео, как останавливают строительство. Они добиваются открытия уголовного дела по данному строительству.
Строительство ЖК на Березняковской, 29
nerukhomi.ua
Согласно данным YouControl, ООО "Европейские Инженерные Системы", которое является заказчиком строительства, входит в финансово-промышленную группу семьи Александра Омельченко – бывшего мэра Киева. Именно при нем Киевсовет утвердил проект отвода земельного участка компании "Европейские Инженерные Системы". Но по документам на то время Омельченко не имел отношения к данной компании.
Более подробно о ЖК на Березняковской, 29 можно прочитать, перейдя по ссылке.
Инструменты, которые помогут инвестору принять верное решение
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