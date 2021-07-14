ЖК на Березняковской: жилая "свеча" вместо офисного здания

Жилой комплекс по улице Березняковской, 29 в Днепровском районе Киева, за строительством которого стоит компания экс-мэра Александра Омельченко, возводится с нарушением целевого и функционального назначения земельного участка.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Изначально, согласно выданным градусловиям, предполагалось строительство 1-2-этажного офисного здания со спортивными сооружениями (кортами с сезонным тентовым покрытием). Однако, перспектива строительства офисного здания не слишком привлекала заказчика, строительные работы не начинались. Примерно через три года ООО "Европейские инженерные системы" получило новые градостроительные условия и ограничения, а затем и ГАСИ выдала разрешение на строительство офисно-жилого дома с подземным паркингом.

Название "офисно-жилой дом" – по сути ширма, за которой скрывается жилой дом – свеча на 26 этажей и на 223 квартиры (189 однокомнатных и лишь 34 двухкомнатные). Это попытка завуалировать нецелевое использование земельного участка.

Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования рассматривает проект расторжения договора аренды земли. Основанием этому послужило невыполнение арендатором условий договора и срока застройки земельного участка.

В свою очередь Департамент земельных ресурсов провел обследование и установил, что земельный участок, огражденный строительным забором, включает в себя территорию, которая не предоставлена в собственность или пользование компании. Таким образом усматриваются признаки самовольного занятия земельного участка и застройки не по целевому назначению.

Строительство ЖК на Березняковской вызвало недовольство со стороны киевлян. Активисты Штаба обороны Киева 2 июля разместили видео, как останавливают строительство. Они добиваются открытия уголовного дела по данному строительству.

Описание: Строительство ЖК на Березняковской, 29 Источник: nerukhomi.ua Alt:

Согласно данным YouControl, ООО "Европейские Инженерные Системы", которое является заказчиком строительства, входит в финансово-промышленную группу семьи Александра Омельченко – бывшего мэра Киева. Именно при нем Киевсовет утвердил проект отвода земельного участка компании "Европейские Инженерные Системы". Но по документам на то время Омельченко не имел отношения к данной компании.

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