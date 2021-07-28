ЖК Метрополис обгонит ботсад по количеству итальянских сосен

На территории ЖК Метрополис, который располагается по улице Академика Заболотного, 1 в Киеве, собираются высадить хвойные деревья – пинии, специально завезенные из Германии. Еще совсем недавно такую растительность можно было увидеть только в ботаническом саду.

Об этом сообщили в пресс-службе жилого комплекса.

Описание: ЖК Метрополис Источник: Alt:

Подчеркивается, что на пинии (разновидность итальянской сосны) застройщик потратил порядка 16 млн гривен. Также на территории ЖК будет открыта парковая зона на площади в 2 гектара. Для этого будут высажены десятки тысяч деревьев и кустов. Облагораживанием территории занимаются специалисты по ландшафту из ведущих дизайн-бюро. Открыть парк планируют после введения в эксплуатацию жилого комплекса.

Описание: ЖК Метрополис Источник: Alt:

ЖК Метрополис поддерживает концепцию "двор без машин", благодаря реализации паркинга на 1700 машиномест. Для удобства жильцов здесь построят детский садик по японским технологиям и детской площадки от ведущей профильной немецкой компании.

Строительство ведется с использованием экологичных материалов по энергосберигающим технологиям, что позволит будущим жильцам сократить энергозатраты.

Описание: ЖК Метрополис Источник: Alt:

Как рассказал управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский, это масштабный проект, который включает строительство более 200 тысяч "квадратов" жилья на территории в 5 гектаров для 3 тысяч семей.

"Нужно было продумать каждую деталь и создать комфортные условия на десятилетия вперед. Именно поэтому для нас инфраструктура играет ключевую роль – площадки, детский сад, зоны отдыха, рестораны, магазины, места для выгула собак", - добавил он.

Как сообщали НЕРУХОМІ, первая очередь ЖК Метрополис была введена в эксплуатацию в апреле. ЖК Метрополис имеет весьма удачное расположение: рядом находится Голосеевский парк и комплекс ВДНХ. Здесь жители смогут в полной мере насладиться природой и при этом быть в ритме столичной жизни.