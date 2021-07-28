ЖК Метрополис обгонит ботсад по количеству итальянских сосен

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На территории ЖК Метрополис, который располагается по улице Академика Заболотного, 1 в Киеве, собираются высадить хвойные деревья – пинии, специально завезенные из Германии. Еще совсем недавно такую растительность можно было увидеть только в ботаническом саду.
Об этом сообщили в пресс-службе жилого комплекса.
ЖК Метрополис
Подчеркивается, что на пинии (разновидность итальянской сосны) застройщик потратил порядка 16 млн гривен. Также на территории ЖК будет открыта парковая зона на площади в 2 гектара. Для этого будут высажены десятки тысяч деревьев и кустов. Облагораживанием территории занимаются специалисты по ландшафту из ведущих дизайн-бюро. Открыть парк планируют после введения в эксплуатацию жилого комплекса.
ЖК Метрополис
ЖК Метрополис поддерживает концепцию "двор без машин", благодаря реализации паркинга на 1700 машиномест. Для удобства жильцов здесь построят детский садик по японским технологиям и детской площадки от ведущей профильной немецкой компании.
Строительство ведется с использованием экологичных материалов по энергосберигающим технологиям, что позволит будущим жильцам сократить энергозатраты.
ЖК Метрополис
Как рассказал управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский, это масштабный проект, который включает строительство более 200 тысяч "квадратов" жилья на территории в 5 гектаров для 3 тысяч семей.
"Нужно было продумать каждую деталь и создать комфортные условия на десятилетия вперед. Именно поэтому для нас инфраструктура играет ключевую роль – площадки, детский сад, зоны отдыха, рестораны, магазины, места для выгула собак", - добавил он.
Как сообщали НЕРУХОМІ, первая очередь ЖК Метрополис была введена в эксплуатацию в апреле. ЖК Метрополис имеет весьма удачное расположение: рядом находится Голосеевский парк и комплекс ВДНХ. Здесь жители смогут в полной мере насладиться природой и при этом быть в ритме столичной жизни.
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