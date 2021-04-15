Введена в эксплуатацию первая очередь столичного ЖК Метрополис

Введена в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса Метрополис, который находится по улице Академика Заболотного, 1 в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщил застройщик – группа компаний DIM.

Отмечается, что таким образом, Госархстройинспекция ввела в эксплуатацию первый и второй дома жилого комплекса, суммарно на 760 квартир. По словам управляющего партнера DIM Александра Насиковского, сделан важный шаг на пути реализации проекта.

ЖК Метрополис имеет весьма удачное расположение: рядом находится Голосеевский парк и комплекс ВДНХ. Здесь жители смогут в полной мере насладиться природой и при этом быть в ритме столичной жизни.

Описание: ЖК Метрополис Источник: Alt:

Согласно проекту в каждом доме будут располагаться дизайнерские лобби с мягкими диванами и удобными зонами для комфортного отдыха. Скоростные лифты и панорамное остекление удачно выделяют этот комплекс. По информации застройщика, в IV квартале 2021 года запланирован ввод в эксплуатацию третьего дома, в котором еще остались квартиры с панорамным видом. В апреле также стартовали продажи на квартиры в четвертом доме жилого комплекса.

В качестве дополнительной опции, застройщик предлагает покупателям воспользоваться сервисом #READYDIM – это позволит жильцам въехать в новую квартиру, с уже сделанным ремонтом. Клиентам предлагаются различные ценовые пакеты, что позволит подобрать ремонт по душе и карману, и избавит от лишней головной боли.

Для автовладельцев в проекте предусмотрели наземный и подземный паркинг с зарядками для электромобилей.