ЖК KADORR City: очередной комплекс, в котором манипулируют классом

ЖК KADORR City возводится в Малиновском районе Одессы по улице Краснова, 3, которая уже сегодня страдает от перегруженности, а впоследствии ситуация только ухудшится.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Отметим, что классы новостроек жилой недвижимости являются маркетинговым инструментом, который используется для установления завышенной цены. Так, заявленный застройщиком класс ЖК KADORR City – бизнес, но он не соответствует ему по целому ряду критериев. Это касается расстояния до объектов социально-бытовой и торговой инфраструктуры, до рекреационных зон отдыха, количеству квартир как на этаже, так и в подъезде. Кроме того, для строительства наружных стен в соответствующем классе должен использоваться керамический кирпич или керамические блоки. Здесь же застройщик использовал газоблоки.

Кроме того, не соблюдены и нормы по парковкам, что сделает и без того загруженную улицу Краснова, на которой строится ЖК, совсем "не проездной".

Описание: ЖК KADORR City Источник: nerukhomi.ua Alt:

Жители многих ранее построенных этим застройщиком ЖК жалуются на очень плохую звукоизоляцию между квартирами, сравнивая ее со звукоизоляцией в хрущевках. Поэтому велика вероятность, что с такой же проблемой придется столкнуться и жителям ЖК KADORR City.

Стоит также упомянуть и судебные разбирательства с Госавиаслужбой. И хоть Окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении административного иска (госструктура предъявила иск к ООО "СХІД XXI", которая с 22 сентября 2020 года не имеет никакого отношения к данной стройке), сохраняется возможность либо обжаловать данное решение, либо подать иск к надлежащему ответчику. Поэтому определенные инвестиционные риски остаются до окончательного решения по данному делу.

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