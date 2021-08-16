ЖК KADORR City: очередной комплекс, в котором манипулируют классом

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Местные жители возмущены предстоящей стройкой
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ЖК KADORR City возводится в Малиновском районе Одессы по улице Краснова, 3, которая уже сегодня страдает от перегруженности, а впоследствии ситуация только ухудшится.
Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.
Отметим, что классы новостроек жилой недвижимости являются маркетинговым инструментом, который используется для установления завышенной цены. Так, заявленный застройщиком класс ЖК KADORR City – бизнес, но он не соответствует ему по целому ряду критериев. Это касается расстояния до объектов социально-бытовой и торговой инфраструктуры, до рекреационных зон отдыха, количеству квартир как на этаже, так и в подъезде. Кроме того, для строительства наружных стен в соответствующем классе должен использоваться керамический кирпич или керамические блоки. Здесь же застройщик использовал газоблоки.
Кроме того, не соблюдены и нормы по парковкам, что сделает и без того загруженную улицу Краснова, на которой строится ЖК, совсем "не проездной".
ЖК KADORR City
nerukhomi.ua
Жители многих ранее построенных этим застройщиком ЖК жалуются на очень плохую звукоизоляцию между квартирами, сравнивая ее со звукоизоляцией в хрущевках. Поэтому велика вероятность, что с такой же проблемой придется столкнуться и жителям ЖК KADORR City.
Стоит также упомянуть и судебные разбирательства с Госавиаслужбой. И хоть Окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении административного иска (госструктура предъявила иск к ООО "СХІД XXI", которая с 22 сентября 2020 года не имеет никакого отношения к данной стройке), сохраняется возможность либо обжаловать данное решение, либо подать иск к надлежащему ответчику. Поэтому определенные инвестиционные риски остаются до окончательного решения по данному делу.
Более подробно о ЖК KADORR City можно прочитать, перейдя по ссылке.
Местные жители возмущены предстоящей стройкой
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