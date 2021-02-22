ЖК Happy House: инвестирование без особых рисков

ЖК Happy House – это комплекс комфорт-класса по просп. Победы, 72 в Шевченковском районе Киева. Строительство данного комплекса соответствует полученным документам, также отсутствуют какие-либо судебные разбирательства, в которых фигурировал бы ЖК.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

По состоянию на февраль этого года строительство ЖК Happy House завершено на 24%. Изначально сдачу планировали на конец 2020 года. Тем не менее стройка не утихла, она активно продолжается, сейчас идет возведение монолитных каркасов, кладка наружных, внутренних стен и перегородок. Для удобства инвесторов, застройщик Saga-Dedelopment установил на строительной площадке вэб-камеру. Теперь можно наблюдать за динамикой строительства в режиме реального времени.

Описание: Визуализация ЖК Happy House Источник: Скриншот Alt:

Стоит подчеркнуть, что целевое назначение земельного участка соответствует намерениям застройки. Другими словами, это место предусматривает строительство жилого комплекса. При этом заказчик строительства является надлежащим пользователем земельного участка.

Эксперты выяснили, что по строительству ЖК Happy House отсутствуют судебные дела, документы нигде не оспариваются. Также отсутствует информация об открытых уголовных производствах. Указанные факты существенно уменьшают инвестиционные риски.

При этом заказчик выполнил требования градостроительной документации и обязательства перед городом по строительству детского учреждения дошкольного образования.

Не секрет, что ЖК находится в оживленной части города. Чтобы снизить уровень шума застройщик предусмотрел монтаж специальных энергосберегающих стеклопакетов с пятикамерным профилем, что способствует тепло- и звукоизоляции. К тому же, застройщик обещает, что объект будет окружен деревьями. Это выступит дополнительным буфером и защитит от "лишних децибел".

Более подробно о ЖК Happy House можно прочитать, перейдя по ссылке.