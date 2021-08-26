ЖК Greenpoint: строительство, которое может утонуть в судебных исках

ЖК Greenpoint – это жилой комплекс бизнес-класса в Подольском районе Киева, строительство которого может затянуться на неопределенный срок из-за многочисленных судебных разбирательств.

Об этом говорится в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Так, с 2015 по 2020 годы должностные лица заказчика строительства ООО "Керамблоки-Инвест" и его бывшего бенефициара ООО КУА "Галуа Инвест" мошенническим путем, а именно под предлогом инвестирования в строительство ЖК Greenpoint привлекли кипрскую компанию "Riordan Limited", завладели ее средствами в особо крупных размерах – почти 100 млн гривен. Таким образом было открыто уголовное производство в отношении нынешних участников строительства, что может отразиться на возведении жилого комплекса.

Также Riordan Limited обратилась в суд с исковым заявлением к "Галуа Инвест", требуя признать недействительной сделку по отчуждению доли в размере 100% в уставном капитале ООО "Керамблоки-Инвест" и признать за ней право собственности на эту компанию. Данное судебное разбирательство также может повлиять на процесс строительства, поскольку принятое решение может изменить состав участников заказчика.

Кроме того, еще одна компания Autonomy Global Opportunities Master Fund LP подала иск в Хозяйственный суд Киева к "Керамблоки-Инвест", требуя вернуть проценты по выданному ранее кредиту. Эксперты полагают, что невыполнение заказчиком своих обязательств по договору займа повлечет дальнейшие судебные разбирательства, результатом которых может стать даже банкротство компании, что в свою очередь также повлияет на срок реализации проекта.

Известно, что в рамках уголовного производства Печерский райсуд наложил арест на земельные участки с запретом распоряжения, изменения, застройки и реконструкции объектов.

Описание: ЖК Greenpoint Источник: nerukhomi.ua Alt:

ЖК Greenpoint будет состоять из 4 жилых домов высотностью в 7-12 этажей, с четырьмя подземными паркингами на 765 машино-мест, что недостаточно для такого большого жилого комплекса. Поэтому жильцы могут столкнуться с проблемой, где припарковать свое авто.

Более детально о ЖК Greenpoint можно прочитать, перейдя по ссылке.