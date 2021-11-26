ЖК Гостомель Residence: эксперты разобрали документы жилого комплекса

ЖК Гостомель Residence расположен по улице Богдана Хмельницкого, 1-З, 3-Е в поселке Гостомель под Киевом. Застройщик позиционирует его как комплекс комфорт-класса, по большинству характеристик он ему соответствует, но также есть признаки класса "бизнес".

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Застройщик обещает провести озеленение территории с обустройством зеленых массивов и современным фонтаном, велосипедными дорожками, спортплощадками с теннисным кортом, футбольным полем и баскетбольной площадкой. Также здесь предусмотрены детские площадки с мягким покрытием и многое другое. Озеленением территории с элементами ландшафтного дизайна могут похвастаться объекты бизнес-класса.

Комплекс представлен пятью многосекционными 5 и 7-этажными жилыми домами с цокольными этажами. На цокольных этажах разместятся нежилые помещения.

На территории ЖК по детальному плану территорий предусмотрен детский сад на 100 мест. Рядом с комплексом будет построена начальная школа на 360 учащихся.

В настоящее время проектная документация Гостомель Residence корректируется. По данным застройщика, здесь будет 1201 квартира. Для удобства жителей обустроят вместительные парковки в общей сложности на 601 машину, поэтому жильцы не будут искать, где поставить свой автомобиль.

Площадь застройки участка – 30%, таким образом придомовой территории также будет достаточно для комфортного проживания здесь.

Описание: ЖК Гостомель Residence Источник: nerukhomi.ua Alt:

Эксперты выяснили, что целевое назначение земельных участков соответствует намерениям застройки. Другими словами, это место предполагает строительство жилого комплекса. А заказчик строительства имеет надлежащие права на земельные участки, что уменьшает инвестиционные риски в строительстве. В эксплуатацию уже введен жилой дом № 1 на 78 квартир.

Более детально о ЖК Гостомель Residence можно прочитать, перейдя по ссылке.