ЖК Гостомель Residence: эксперты разобрали документы жилого комплекса

ЖК Гостомель Residence расположен по улице Богдана Хмельницкого, 1-З, 3-Е в поселке Гостомель под Киевом. Застройщик позиционирует его как комплекс комфорт-класса, по большинству характеристик он ему соответствует, но также есть признаки класса "бизнес".
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Застройщик обещает провести озеленение территории с обустройством зеленых массивов и современным фонтаном, велосипедными дорожками, спортплощадками с теннисным кортом, футбольным полем и баскетбольной площадкой. Также здесь предусмотрены детские площадки с мягким покрытием и многое другое. Озеленением территории с элементами ландшафтного дизайна могут похвастаться объекты бизнес-класса.
Комплекс представлен пятью многосекционными 5 и 7-этажными жилыми домами с цокольными этажами. На цокольных этажах разместятся нежилые помещения.
На территории ЖК по детальному плану территорий предусмотрен детский сад на 100 мест. Рядом с комплексом будет построена начальная школа на 360 учащихся.
В настоящее время проектная документация Гостомель Residence корректируется. По данным застройщика, здесь будет 1201 квартира. Для удобства жителей обустроят вместительные парковки в общей сложности на 601 машину, поэтому жильцы не будут искать, где поставить свой автомобиль.
Площадь застройки участка – 30%, таким образом придомовой территории также будет достаточно для комфортного проживания здесь.
ЖК Гостомель Residence
nerukhomi.ua
Эксперты выяснили, что целевое назначение земельных участков соответствует намерениям застройки. Другими словами, это место предполагает строительство жилого комплекса. А заказчик строительства имеет надлежащие права на земельные участки, что уменьшает инвестиционные риски в строительстве. В эксплуатацию уже введен жилой дом № 1 на 78 квартир.
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