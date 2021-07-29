ЖК Edelweiss House: строительство, которому не мешают проблемы с землей

ЖК Edelweiss House – это комплекс бизнес-класса, который возводится в Печерском районе Киева на пяти земельных участках, однако строительство жилого дома на одном из них не предусмотрено. Это один из объектов, к строительству которого причастен Укрбуд.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Согласно Экспертному отчету по рассмотрению проектной документации от 2014 года проектирование осуществлялось на земельных участках с соответствующей площадью - 0,95 га. В Экспертном отчете от 2018 года уже указана площадь 1,08 га. Фактически же ЖК строится на пяти земельных участках общей площадью 1,0349 га. Эксперты выяснили, что пятый земельный участок не указан в ГУО и был передан для эксплуатации и обслуживания нежилого здания на ул. Зверинецкой, 70 в Печерском районе Киева. Строительство ЖК на нем не предусмотрено. Указанное несоответствие в документах является существенным нарушением, учитывая отсутствие ГУО на застройку пяти земельных участков, и может усложнить введение жилого комплекса в эксплуатацию.

Функциональное назначение земельных участков также не соответствует намерениям застройки. Генплан не предусматривает строительство на этом месте многоквартирных жилых домов. Однако, это не стало препятствием для получения градусловий и разрешения на строительные работы.

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Также известно, что следователи ГБР проводили расследование по делу о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, в рамках которого был арестован один из участков. Правда, впоследствии этот же суд снял арест, но дополнительные риски в инвестировании сохраняются. В данном уголовном производстве, среди прочего, исследуется возможное присвоение денежных средств инвесторов.

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