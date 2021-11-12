ЖК Акварель-8: с парковкой в 14 километрах от комплекса

ЖК Акварель-8 – это жилой комплекс комфорт-класса, который возводится по улице Вильямса, 93/4 в селе Лиманка под Одессой. Для получения разрешения на строительство использовали "серую схему" с парковками, разместив ее в 14 км от дома.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Как выяснили эксперты, в отчете проекта указано, что генеральным планом ЖК предусмотрены площадки для хранения автомобилей, которые находятся в Одессе на улице Слободской, 56 на расстоянии 14 км. То есть застройщик использовал одну из "серых схем" для получения разрешения на строительство, заключив договор аренды участка для временного хранения автомобилей. И даже если по завершении строительства у жителей и останется возможность пользоваться стоянкой на Слободской, вряд ли кто-нибудь захочет ставить машину так далеко от дома. Зато возле комплекса предусмотрена парковка для 20 велосипедов.

Также эксперты заметили несоответствие по количеству квартир в проекте и тем, что предлагается на сайте жилого комплекса. По проекту здесь запланировано 650 квартир, однако согласно планов этажей, размещенных на сайте ЖК, в доме планируется размещение 736 квартир. Это может привести к необходимости внесения изменений в проектную документацию. Ведь несоответствие построенного дома утвержденному проекту несет существенные риски при приеме объекта в эксплуатацию. Кроме того, увеличение почти на 90 квартир повлияет на комфортность проживания других жильцов.

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В разрешении на выполнение строительных работ указано, что высотность дома составит 16 этажей плюс технический этаж. Но на 17 этаже тоже продаются квартиры. Обустройство жилья на последнем техническом этаже является стандартной схемой застройщиков. Однако несоответствие строительства параметрам, заявленным при получении разрешения на строительство, тоже несет существенные риски при приеме объекта в эксплуатацию.

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