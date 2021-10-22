Жильцам Park Lake City вручают ключи вместе с пакетами системы безопасности

Квартиры первых домов загородного комплекса Park Lake City будут оснащены многофункциональными системами безопасности от Ajax Systems. Это стало возможно после того, как застройщик – группа компаний DIM – подписал соглашение с фирмой Ajax Systems.

Об этом сообщили в пресс-службе DIM.

Устанавливаемые системы безопасности имеют датчики раннего выявления затопления, беспроводные дымо-тепловые датчики с сиреной и функцией фотоверификацией тревог.

Их установят в первых двух домах жилого комплекса. Менеджеры послепродажного сервиса вручают новым жильцам вместе с ключами от квартир и стартовые пакеты систем безопасности. Люди могут самостоятельно настроить систему, так как на сайте Ajax Systems есть подробная инструкция. Если что-то не получится можно заказать настройку компанией-партнером.

На оборудование системы безопасности дается гарантия в 2 года, при этом ее можно доукомплектовать другими приспособлениями, разработанными компанией.

Региональный директор по развитию Ajax Systems Георгий Ольшанский рассказал, что его фирма уже более 10 лет на рынке, а продукция широко используется в более чем 120 странах мира. Пользователи получают надежную защиту от возможных ограблений, подтоплений или пожаров. "Благодаря высокотехнологичным решениям устройства Ajax работают в самых экстремальных условиях, они состоят из лучших компонентов и имеют концептуальный дизайн, который гармонично вписывается в интерьер любого помещения", - добавил Ольшанский.

В свою очередь директор управляющей компании DIM Expert Татьяна Сердюк отметила, что девелопер для реализации такого важного компонента как безопасность жильцов прежде всего обращал внимание на репутацию и качество продукта претендента.

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Сегодня DIM и компания Ajax Systems продолжают переговоры в рамках расширения партнерства с целью обеспечить качественным сервисом и других жителей строительных проектов застройщика.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее инвесторам ЖК Park Lake City вручили ключи и в подарок инновационную систему с функцией умного дома, которая тоже была разработана Ajax Systems.