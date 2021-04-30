Застройщиков львовского ЖК Persenkivka оштрафовали на 1,6 млн гривен

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Львовских застройщиков ЖК Persenkivka по улице Тернопольская,42 оштрафовали на общую сумму в 1,6 млн гривен за незаконные строительные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Львова.
"16 апреля инспекция ГАСК в Львове завершила проверку на объекте строительства на Тернопольской, 42. Инспекторы зафиксировали, что строительные работы продолжаются, на стройке пребывают около 300 работников, а документы, конечно, у застройщика не появились", - говорится в сообщении.
Учитывая нарушения, определили сумму штрафа -1,6 млн гривен. Его разделили на два юрлица – ПрАО "Ирокс" и ООО " Персенковка" - по 839 900 грн. Комиссия потребовала снова остановить проведение строительных работ и устранить нарушения. Для этого застройщикам дали два месяца.
ЖК Persenkivka
Департамент градостроительства предостерег львовян от покупки жилья в ЖК Persenkivka, заявляя, что строительство полностью незаконно, а сам комплекс является "самостроем". Городской совет уже не первый год судится с компанией "Ирокс", подчеркивая , что у компании это далеко не первый проблемный объект во Львове и за его пределами.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в сентябре прошлого года Хозяйственный суд Львовской области запретил фирме "Ирокс" проводить строительные работы на ЖК Persenkivka. В мэрии Львова рассказали, что им не раз поступали письма от обманутых инвесторов, которые просили помощи и требовали разобраться с недобросовестным застройщиком. Ущерб, нанесенный компанией общине, составляют около 60 млн грн. В частности, застройщик не уплатил более 17 млн грн инвестиционных взносов, а ориентировочная стоимость нанесенного ущерба городу составляет 43,6 млн грн.
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