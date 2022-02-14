Застройщик ЖК Pusha House снова строит 12-этажку, несмотря на обещания

Застройщик KyivBudDevelopment (KBDestate), который возводит ЖК Pusha House в Киеве по улице Федора Максименко, 7а, нарушил обещание не строить комплекс выше семи этажей и снова хочет реализовать проект высотой до 12 этажей.

Как сообщается в паблике "Жизнь Оболонского района", застройщику столичные власти продлили срок аренды участка с 2019 года на пять лет. При этом, как отмечается, есть значительные нарушения градусловий, проектной документации. По Генплану это земля усадебной застройки, здесь строить выше четырех этажей вообще нельзя.

Описание: Паспорт объекта Источник: Alt:

Описание: А так выглядит свежий рендер на сайте застройщика Источник: Alt:

"Цена за квадрат сейчас у аферистов $1660, а прибыль от дополнительных этажей исчисляется парой миллионов долларов, при этом будет нанесен огромный урон экологии уникального курорта Пуща-Водица", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, управляющий партнер KBDestate Евгений Леськив ранее уверял общественность, что дома в ЖК Pusha House будут не выше семи этажей. Сегодня уже строится здесь восьмой этаж

Как сообщали НЕРУХОМІ, в 2012 году дом собирались возводить высотой в 12 этажей. Однако впоследствии этажность снизили до 7. Вместе с этим общая площадь дома увеличилась в 2 раза. А как стало известно, застройщик снова решил строить 12 этажей.

О начале строительства жилого комплекса бизнес-класса в Облонском районе столицы было заявлено еще в 2012 году посредством регистрации декларации. В ней было указано 2 заказчика – ЧП "ИНТЕКО" и ООО "ЭНЕРГИЯ", при том, что право на пользование землей было только у ЧП "ИНТЕКО". На данный момент ООО "ЭНЕРГИЯ" – банкрот. Фирма с 2018 года находится в процессе прекращения деятельности.

Более детально с документами по данному ЖК можно ознакомиться, перейдя по ссылке.