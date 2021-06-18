Застройщик КГ River Island захватил прибрежный участок и закрыл пляж

Под Киевом в поселке Гнедин строительная компания КГ River Island захватила прибрежный участок, а потом вовсе заблокировала свободный доступ украинцев до водоема, поставив там забор.

Как сообщает "Стопкор", рядом возвели коттеджный городок, как только дома ввели в эксплуатацию, закрыли свободный доступ к речке. Стоит подчеркнуть, что участок находится в государственной собственности, согласно данным в кадастре. Но в компании продолжают настаивать, что земля их, поэтому охрана не пускает людей на пляж.

Описание: Строительная компания КГ River Island захватила прибрежный участок Источник: stopcor.org Alt:

В связи с этим общественная организация "Стоп коррупции" обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением и по итогу было возбуждено дело по статье 197-1 Уголовного Кодекса (самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятой земельном участке) – наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

В свою очередь Злочевский сельсовет обратился к застройщику с требованием немедленно снести забор и открыть доступ для местных жителей к водоему.

Описание: Строительная компания КГ River Island захватила прибрежный участок Источник: stopcor.org Alt:

Согласно данным YouControl, собственником ООО "ОК "River Island" значится Михаил Морозов, компания была создана 2 года назад, ее уставный капитал всего тысяча гривен.

Как сообщали НЕРУХОМІ, масштабное строительство на берегу Десенки начнет компания "Строй-Маркет Групп", которая получила эту возможность благодаря решению Хозяйственному суду Киева. Согласно планам застройщика, он собирается возвести на участке площадью 21,5 гектаров торгово-развлекательный центр и гостиничный комплекс.