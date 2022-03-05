Враг обстрелял снарядами ЖК Покровский в Гостомеле. Шокирующие кадры

В Гостомеле под Киевом, в котором ведутся ожесточенные бои, российские оккупанты нанесли несколько прицельных ударов по жилому комплексу Покровский.

Очевидцы сняли и выложили в пятницу, 4 марта, в интернет жутки кадры обстрела жилого дома.

(Острожно, ненормативная лексика)

В свою очередь, как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, из двух источников стало известно о захвате солдатами РФ пленных в ЖК Покровский в городе Гостомель. "Дом по адресу Свято-Покровская, 73д. Со вчера они вошли в подъезд и окопались снаружи. Это тот комплекс, который они расстреляли из артиллерии", - подчеркнул он.

Описание: Бои возле ЖК Покровский в Гостомеле Источник: Фото Андрея Цаплиенко Alt:

Также накануне состоялись переговоры президентов Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина. Глава РФ заявил Макрону большую решительность продолжать наступление с целью "взять под контроль" всю страну. Также российский президент во время переговоров уверял, что "информация о ракетных обстрелах Киева – это неправда".

Как сообщали НЕРУХОМІ, в киевский жилой комплекс на Валерия Лобановского рано утром 26 февраля попала ракета российских оккупантов на уровне 19-го этажа. Тогда в результате обстрела никто не погиб, однако позже сообщили о нескольких раненых. Также российскую крылатую ракету "Калибр" сбили над Дарницким районом, обломки которой упали на жилой дом на Кошица, 7а, что привело к масштабному пожару.

Россия вероломно напала на Украину в четверг, 24 февраля, около 5 утра. По многим украинским объектам были нанесены ракетные удары.