Возле ЖК OZON Concept House произошла драка, есть пострадавшие

В Печерском районе Киева на улице Ольшанской на минувших выходных произошла стычка между противниками строительства ЖК OZON Concept House и неизвестными молодыми людьми, в результате которой пострадала женщина. Впоследствии ее госпитализировала "скорая".

О столкновении написал на своей страничке бывший народный депутат Игорь Луценко. По его словам, склон на Печерске собирается застроить один из самых красивых склонов в районе. Сегодня он завален строительным мусором и закрыт строительным забором. Против данного строительства активно выступают местные жители. По словам экс-нардепа, киевляне хотят убедить столичные власти сделать на этом месте сквер.

В свою очередь застройщик SAGA Development, комментируя инцидент, заявил, что на Ольшанской произошла провокация. Он также осудил насилие и потребовал от правоохранительных органов провести расследование.

По версии застройщика, встречу организовали некие провокаторы, на которую пригласили местных жителей. После этого спровоцировали драку, во время которой пострадала женщина. Девелопер пообещал награду в размере 100 тысяч гривен тому, кто предоставит достоверную информацию о нарушителе, который травмировал местную жительницу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, SAGA Development может быть причастна к скандальному строительству на территории Национального авиационного университета. Ранее нардеп Роман Грищук обратился ранее к премьер-министру и НАБУ в связи с масштабным строительством ЖК на территории столичного вуза.