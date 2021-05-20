Власти Киева хотят выкупить участок под ЖК 50Avenue

Вместо скандальной высотки 50Avenue на проспекте Победы, 50а в Шевченковском районе Киева может появиться сквер.

Как сообщили на сайте Киевсовета, выкуп земельного участка поддержала комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Как отметил глава комиссии Михаил Терентьев, чтобы реализовать данную инициативу необходимо последовательно сделать несколько шагов. Согласно нормам закона, нужно сообщить владельцам участка о намерениях властей города, затем провести экспертную оценку и составить предложение по выкупу.

Описание: Строительство ЖК 50 AVENUE Источник: Alt:

В свою очередь секретарь столичного горсовета Владимир Бондаренко пообещал, что строительство на данном участке проходить не будет, здесь будет располагаться исключительно сквер. Эта земля находится в частной собственности с 2014 года, однако у владельцев, несмотря на желание возвести здесь жилой комплекс, отсутствуют какие-либо разрешительные документы.

Описание: Визуализация ЖК 50 AVENUE Источник: Alt:

Согласно данным НЕРУХОМІ, в реестре разрешительных документов на сайте ГАСИ в мае 2020 появилась информация об уведомлении о начале выполнения подготовительных работ. Но нужно знать, что уведомление о начале выполнения подготовительных работ не дает права на выполнение строительных работ. Также Департамент градостроительства и архитектуры КГГА не раз отказывал обслуживающему кооперативу "Эксон Премьер Шулявская" в предоставлении градусловий в связи с несоответствием намерений застройки: согласно детального плана территорий – это территория зеленых насаждений.

При этом сайт объекта 50Avenue содержит предложение о продаже квартир, которое распространяется только на нерезидентов Украины. Вся информация изложена только на иврите, без перевода на любой другой язык, а отдел продаж расположен только в Бней-Брак (округ Тель-Авива), Израиль.

Более детально с документами по данному ЖК можно ознакомиться по ссылке.