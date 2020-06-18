Власти Броваров ищут застройщика для ЖК ДИАМАНТ

Власти города Броваров прорабатывают возможность достройки жилого комплекса ДИАМАНТ по улице Киевской в пятом микрорайоне.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Как отмечается, согласно Закону Украины органы местного самоуправления могут организовывать работы, связанной с завершением строительства многоквартирных жилых домов, которые сооружались с привлечением средств физических лиц в случае несостоятельности застройщиков продолжать такое строительство.

ЖК ДИАМАНТ НЕРУХОМІ

"В настоящее время необходимо завершить строительство четырех многоквартирных жилых домов. Количество квартир составляет - 544 (551), общая площадь 26936.69 кв.м. Общая площадь нежилых помещений составляет 4120,03 кв.м", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что инвесторами физическими лицами внесены средства за 264 квартиры, общей площадью 12595,25 кв.м и 43 нежилые помещения общей площадью 1134,9 кв.м. Свободные к продаже - жилой фонд 14341,44 кв.м и нежилой фонд 2985,13 кв.м.

"С целью поощрения проведения указанного строительства, для потенциального инвестора/застройщика, городскими властями рассматривается возможность выделения под застройку отдельного земельного участка под строительство объектов промышленности, складских помещений, сервисного обслуживания, культурно развлекательного и другого коммерческого назначения", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщают НЕРУХОМІ, строительство данного ЖК в данный момент заморожено.