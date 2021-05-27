Вежа на Ломоносова: жилой комплекс вместо больничного корпуса

ЖК Вежа на Ломоносова, комплекс комфорт-класса, строится в Голосеевском районе Киева по улице Ломоносова, 33/43 возле Национального института рака и противотуберкулезного диспансера.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Девелопер представляет жилой комплекс как идеальное пространство для комфортного стиля жизни в гармонии с природой в экологическом районе столицы, как место, где каждый житель сможет найти вдохновение. Между тем, земельный участок, на котором возводится ЖК Вежа на Ломоносова, вплотную прилегает к поликлиническому отделению Национального института рака. До начала строительства он использовался как парковка и фактически выглядел как часть территории института. Это место идеально подошло бы для сооружения еще одного больничного корпуса. Однако, застройщик решил, что это место для "лучшего ЖК комфорт-класса в Голосеевском районе", по его мнению. Также в метрах 60 находятся корпус городского центрального противотуберкулезного диспансера.

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Относительно этого жилого дома открыто уголовное производство, в рамках которого расследуется вопросы законности строительства нежилых зданий лит. "Б", "В", "Г" и переходе права собственности на них к заказчику строительства ООО "Титан Холдинг". Так, досудебным следствием установлен факт подделки документов относительно нежилых зданий.

Более детально о жилом комплексе Вежа на Ломоносова можно прочитать, перейдя по ссылке.