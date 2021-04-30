Верховный суд не разрешил Интергал-Буду строить ЖК La Mer в Одессе

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу компании "Интергал-Буд" по ЖК La Mer, и тем самым оставив в силе решение предыдущей инстанции о запрете на проведение каких-либо подготовительных и строительных работ на 13 станции Большого Фонтана.

Как сообщает "Мониор", соответствующее решение было принято на заседании суда 27 апреля. Застройщик хочет возвести на 13 станции Большого Фонтана жилой комплекс. Но ГАСИ отменила разрешение на строительство.

Как отмечает издание, против застройщика "Интергал-Буд" в судах рассматриваются два иска – один от одесситки, чей дом находится на склоне Большого Фонтана, и второй иск от прокуратуры. Данное решение Верховного Суда было принято в отношении иска одесситки. Пока что фирма "Интергал-Буд" проигрывает по всем искам и во всех судах. Ранее суды первой и второй инстанций в рамках обеспечения иска об отмене градусловий и разрешения на выполнение строительных работ запретил компании "Интергал-Буд" осуществлять строительные работы.

Фирма "Интергал-Буд" должна была строить подпорную стенку по укреплению склона в районе 13 станции Большого Фонтана. В январе 2018 года мэрия выдала градусловия, а в октябре 2018 года – разрешение на строительство подпорной стенки. В результате вместо строительства подпорной стенки застройщик приступил возводить на соседнем участке 9-этажный жилой комплекс.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, застройщик также судится с департаментом архитектуры Одесского горсовета и хочет заставить чиновников мэрии внести в реестр якобы имеющиеся градусловия на строительство жилого дома.

Еще в октябре 2019 года Госархстройинспекция аннулировала разрешение на строительные работы в районе 13-й станции Большого Фонтана. Между тем, застройщик доказывает, что разрешение на строительные работы нельзя отменить из-за отсутствия регистрации ГУО.