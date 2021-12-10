В ЖК Greenville Park стартовали новогодние скидки на квартиры

В ЖК Greenville Park, который расположен в Шевченковском районе Киева, недалеко от станции метро "Лукьяновская", объявили акцию к новогодним праздникам.

Об этом сообщили на сайте жилого комплекса.

"Скидка 10% на двух- и трехкомнатные квартиры в готовом доме. Не упустите шанс приобрести квартиру по выгодной цене. Торопитесь, количество акционных квартир ограничено", - сказано в сообщении.

Описание: ЖК Greenville Park Источник: nerukhomi.ua Alt:

Детали акции, которая продлится до конца года, можно узнать в отделе продаж.

ЖК Greenville Park позиционируется застройщиком, как комплекс бизнес-класса, он находится расположен в квартале между улицами Глыбочицкой, Студенческой и Николая Пимоненко. Для комфортности проживания, согласно проекту, в комплексе будут работать 6 лифтов. 5 лифтов пассажирских и 1 специальный лифт (на 1000 кг).

Территория ЖК Greenville Park будет закрытой, внутри предусмотрена развитая инфраструктура. Для удобства жильцов здесь будут супермаркеты, кафе, фитнес-центры, spa-salon, обустроены детские и спортивные площадки.