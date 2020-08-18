В упор и впритык: как строят апарт-комплекс КАЛИПСО на одесском побережье

Одесситы уже не один год неустанно сражаются с застройщиками, которые пытаются возвести на прибрежных склонах свои новостройки, пренебрегая нормами закона и здравого смысла. Очередной объект, апарт-комплекс КАЛИПСО, сооружают на 13 станции Большого Фонтана. Строить его намереваются в "лучших" традициях – на оползнеопасном склоне, в упор к Трассе Здоровья и впритык к другим подобным комплексам.

Что не так с этим строительством – выясняли эксперты НЕРУХОМІ.

Визуализация апарт-комплекса КАЛИПСО gefest.ua

Девелопер говорит

На сайте строительной компании Гефест о месте расположения апарт-комплекса КАЛИПСО сообщается, что "13-я станция славится своими рекреационными свойствами, в том числе, и из-за близости расположения к морскому побережью, отсутствия шума и загрязненности". Здесь хочется отметить, что территория этими свойствами не просто славится, а по Генплану относится к ландшафтно-рекреационной. То есть там можно размещать только административные здания и вспомогательные сооружения для инфраструктуры отдыха и туризма.

Комплекс КАЛИПСО на админздание не похож. Не похож он и на вспомогательное сооружение. А вот на что он действительно похож, так это на многоэтажку, с уже доступными для приобретения апартаментами.

Визуализация апарт-комплекса КАЛИПСО gefest.ua

Кто посмел

Земельный участок, на котором возводят КАЛИПСО, приобрело у Одесского горсовета на аукционе частное предприятие "Калипсо-2007". Оно и выступило заказчиком строительства. Грубо говоря, условия сделки были таковы: строить можно только рекреационно-оздоровительный комплекс не выше 3-4 этажей. Но, застройщик, видимо, воспринял эти условия, прописанные в договоре о купле-продаже земли, в качестве совета. Сейчас там собираются возвести 9-этажное здание, в котором будут размещаться около 160 апартаментов и с десяток офисов. Предусмотрен там и подземный паркинг.

Участок на публичной кадастровой карте Скриншот

Стоит отметить, что подземные паркинги в этой местности "роют" отчаянно и самозабвенно застройщики и соседних комплексов, котлованы которых уже затапливало в процессе стройки. В частности, такая судьба постигла ЖК GRAF у моря.

Склон на провокации строительных авантюристов реагирует пока неохотно, сколько еще выдержит – неизвестно. Предупреждением о исходе его терпения может послужить яма, образовавшаяся при закладке фундамента КАЛИПСО, в месте, непосредственно примыкающем к стене рядом стоящего ЖК МАGНИТ.

Обвал грунта при рытье котлована апарт-комплекса КАЛИПСО facebook.com/spilna.meta.ua

Очевидно, что достигнув точки кипения, склон совершит полный обвал, чего, с такими темпами, долго ждать не придётся. И "целебный морской бриз", который девелопер отметил как преимущество комплекса, вряд ли сможет восстановить руины. Как и тех, кто под ними окажется.

Назовем это преимуществами

На своем сайте Гефест очертил "плюсы" комплекса. Среди них: первая линия у моря, уже упомянутый выше целебный морской бриз, зеленая зона, малая этажность… Юмор девелопера здесь очень тонкий, можно сказать, еле уловимый. Ведь, по сути, все эти преимущества с легкостью могут разбиться не только об оползневый склон, на который пытаются "усадить" КАЛИПСО, но и о ряд ограничений, установленных украинским законодательством.

Визуализация апарт-комплекса КАЛИПСО gefest.ua

Дело в том, что комплекс строят не просто вблизи от моря, а в пляжной, водоохранной зоне. Поэтому до здания, согласно закона, должно быть не менее 100 метров от линии воды. Соблюдено ли это расстояние?

Градостроительный кадастр Скриншот

Малая этажность КАЛИПСО тоже вызывает недоумение. Не перекроет ли такая малая 9-ти этажность вид на акваторию Черного моря с верхнего плато, и не лишит ли возможности одесситов и гостей города наслаждаться морскими пейзажами?

Что касается зеленой зоны, то даже если застройщик и усеет луг возле КАЛИПСО фиалками и сельдереем, сможет ли это восполнить ущерб, нанесенный экологии этим строительством?

Ответы на эти и другие вопросы станут известны после экспертиз, назначенных Одесским окружным админсудом.

Уголовное дело

С 2018 года и по сей день вокруг строительства КАЛИПСО ведутся судебные разбирательства. Открыто уголовное дело. Законность выдачи застройщику градостроительных условий и ограничений (ГУО) поставлена под сомнение. Так, в ходе досудебного расследования было выявлено, что ООО "ГЕФЕСТ" (который на этом объекте и проектировщик, и подрядчик) и ЧП "Калипсо-2007" (заказчик) внесли недостоверные сведения в официальные документы, которые подали для получения исходных данных на проектирование.

В итоге судом было назначено проведение экспертиз, а строительство остановлено. Однако, застройщик оспорил решение суда об остановке стройки. 29 июля 2020 года суд снял ограничения и разрешил продолжить сооружение КАЛИПСО.

Инвесторам стоит взять во внимание, что если по результатам экспертиз будет установлено, что при выдаче градостроительных условий закон был нарушен, то документ отменят, что может привести к полному прекращению строительства комплекса. А учитывая, что земля, на которой его возводят, используется не по целевому назначению – это также может служить законным основанием для аннулирования разрешения.

Экспертизу в студию!

С кое-какой экспертизой насчет КАЛИПСО можно ознакомится уже сейчас. А именно – экспертизой проекта от 27 июня 2019 года. Ее провело ООО "Глобал Промпостач". Примером крайне "ответственного" подхода к делу могут служить следующие данные, указанные в экспертном отчете: общая площадь помещений всех этажей (которых 9, напомним) – 15 тыс. кв. м, в то же время площадь этажа дома – 17 тыс. кв. м.

Экспертный отчет проекта апарт-комплекса КАЛИПСО

Как такое может быть? Что касается строительства в Украине, то, как видим, быть и не такое может. В данном случае экспертная организация ООО "Глобал промпостач" сей факт засвидетельствовала лично. На документе свои подписи и печати поставило 5 человек-специалистов.

Если вы хотите инвестировать в КАЛИПСО

Отметим, что по результатам анализа документов, которые есть в открытом доступе, комплекс КАЛИПСО на ресурсе НЕРУХОМІ имеет низкий рейтинг соответствующего раздела – 2.5.

Рейтинг документов апарт-комплекса КАЛИПСО на НЕРУХОМІ *Рейтинговая информация является оценочным суждением, сформированным на основании работы алгоритма сопоставления общедоступных данных

Более подробно с несоответствиями, которые обнаружили эксперты НЕРУХОМІ, можете ознакомиться на странице апарт-комплекса КАЛИПСО, во вкладке Документы. Там же для инвесторов, которые все же рассматривают возможность приобретения недвижимости в этом комплексе, есть рекомендации, которые могут минимизировать риски.