В полиции прокомментировали скандал на Никольской Слободке

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта в Днепровском районе Киева между жителями и представителями застройщика ЖК на улице Никольско-Слободской, 7-9.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, комментируя произошедший скандал со строительством жилого комплекса.

"Предварительно правоохранители установили, что конфликт между гражданами возник из-за строительства на одной из территорий района. В результате между ними произошла толкотня, которую прекратили сотрудники полиции. В настоящее время полицейские прорабатывают видео с места происшествия и выясняют все детали инцидента", - говорится в сообщении.

Между тем, очевидцы утверждают, что полиция бездействовала, когда представители застройщика ввязались в конфликт, избивали киевлян, пытаясь освободить дорогу для проезда техники на стройку. Их слова подтвердил вчера и мэр Киева Виталий Кличко. Более того, градоначальник рассказал, что сотрудники полиции оттеснили представителей муниципальной охраны и активистов, которые собрались возле стройплощадки. Таким образом правоохранители поддержали позицию застройщика, который действует незаконно.

Напомним, Киевский городской совет поддержал решение о выделении земельных участков общей площадью 5,3 га для создания парка отдыха "Никольская Слободка". Речь идет о территории вдоль Русановского пролива реки Днепр от проспекта Броварского до улицы 2-й Садовой и улицы Никольско-Слободской, 7-9. Это решение должно было обеспечить использование земельных участков для обустройства озелененных территорий общего пользования, а также способствовать снятию социального напряжения относительно застройки этого земельного участка и повышению уровня благоустройства и озеленения территории в Днепровском районе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строится комплекс в прибрежно-защитной полосе реки Днепр, что является грубым нарушением земельного и водного законодательства Украины и ставит вопрос о возможности строительства вообще. Более подробно о жилом комплексе на Никольской Слободке можно прочитать, перейдя по ссылке.