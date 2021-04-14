В Одессе при поддержке депутата выросла высотка в частном секторе

Строительство ЖК Клубный в Малиновском районе Одессы по улице Балковская, 119а, ведется с большими нарушениями при поддержке депутата городского совета.

Как сообщает Украинская Служба Информации, в частном секторе строится девятиэтажный жилой дом, хотя по документам должна проводиться реконструкция без изменений геометрических параметров фундаментов пяти одноэтажных зданий. Но по итогу здесь выросла высотка, в которой уже начали продаваться квартиры.

Департамент архитектуры мэрии пытался аннулировать разрешение на строительные работы, однако депутат горсовета Михаил Карпенчук обжаловал это решение в суде.

Стоит подчеркнуть, что документы на строительство ЖК Клубный 7 оформлены на Татьяну Дивочую, которая по данным СМИ, является родственницей одиозного депутата. Именно с ней пытались судиться власти Одессы и прокуратура.

Строит жилой комплекс компания Надежный дом, которая в свою очередь оформлена на другого родственника депутата – Филиппа Карпенчука. Тем не мене, как отмечает издание, все "проблемы по стройке решает сам Михаил Карпенчук, как депутат".

Описание: ЖК Клубный 7 Источник: usionline.com Alt:

Подчеркивается, что строительство ЖК Клубный 7 ведется на не отведенном для этих целей земельном участке. В суде было установлено, что у застройщика нет ни права собственности на участок, ни каких-либо других документов, подтверждающих право пользования. Не был разработан и детальный план территории, который должны утвердить перед началом строительства. Высотка возводится почти вплотную к частным жилым домам, что ставит под вопрос беспрепятственный проезд для пожарных авто в случае чрезвычайной ситуации.

С учетом всех выявленных нарушений существует большая вероятность, что дом не смогут долгое время ввести в эксплуатацию.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Верховной Раде 17 февраля зарегистрировали законопроект №5091 относительно гарантирования прав на объекты недвижимого имущества, который должен защитить права инвесторов и навести порядок на рынке недвижимости.