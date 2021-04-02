В очередном строительном скандале в Одессе оказался замешан бывший вице-мэр Рябоконь

В Одессе разгорелся новый скандал со строительством жилого комплекса City House History по улице Новосельского, 39, где застройщик вместо трехэтажного дома решил построить семиэтажный.

Как сообщают местные СМИ, вокруг стоят жилые дома дореволюционной постройки в три этажа. Таким образом новостройка будет заслонять жильцам соседнего дома вид из окна и солнечный свет. Этот факт вызвал волну возмущения среди местных жителей.

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Согласно документам, заказчиком строительства и подрядчиком выступает фирма "АПК Менеджмент Инвест". При этом в градусловиях четко прописано, что высота в историческом ареале Одессы не может превышать 18,6 метров (6 этажей). Согласно намерениям застройки, которую предоставил застройщик мэрии, ориентировочная высота дома будет составлять 15,6 метров (пять этажей). В итоге будет построено семь этажей.

С самого начала строительство объекта сопровождалось разного рода скандалами. Представители нацкорпуса в прошлом году попытались заблокировать строительство, поскольку у застройщика не было паспорта объекта. Тем не менее строительная техника уже работала на участке.

Также местные жители не раз жаловались в мэрию, заявляя, что из-за стройки по соседству их дома покрываются трещинами.

Собственником компании "АПК Менеджмент Инвест" официально значится гражданин Израиля Григорий Шапиро. Эта компания "прославилась" еще одним скандальным строительством на Успенском переулке, 11 где раньше стояло старинное здание.

Бизнес-партнером Шапиро является широко известный в узких кругах Сергей Красноруцкий. Он в свое время мог непублично решить любой вопрос, связанный со строительством в Одессе.

Красноруцкого в свою очередь связывают с бывшим вице-мэром Одессы Петром Рябоконем. Как сообщали НЕРУХОМІ, экс-чиновник причастен к ряду скандальных застроек, характерная черта которых – строительство без разрешительных документов.