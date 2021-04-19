В Киеве рухнул балкон на седьмом этаже жилого дома. Фото

В Киеве обвалился балкон жилого дома, который находится по улице Половецкой, 14. Инцидент произошел днем в воскресенье, 18 апреля, сообщили в пресс-службе КГГА.

В результате происшествия никто не пострадал, место оперативно оградили, сейчас решается вопрос о демонтаже балконных конструкций.

В ГСЧС рассказали, что обвалился балкон на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате были также повреждены балконы на шестом и пятом этажах.

Описание: В Киеве рухнул балкон Источник: dsns.gov.ua Alt:

Комментируя происшествие, глава Совета урбанистики Киева Виталий Селик заметил, что обвалился балкон, который не был застеклен.

"Интересный момент. Как видим, рухнул балкон, который не был застеклен и его конструкции с обеих сторон подвергались воздействию снега и дождя. Места соединений достаточно подгнившие и процвели грибком", - сообщил эксперт.

Он также сделал вывод, что остекленные балконы, хоть и портят внешний вид и фасад зданий, но они защищают плиты от воздействий окружающей среды. Особенно это важно для жилья невысокого качества.

"Дом проекта "1-КГ-480-12" был рассчитан на 80 лет. То есть прошло всего 59% срока его эксплуатации. Надо понимать, что качество советского строительства, материалов и последующей эксплуатации желает лучшего, поэтому таких случаев будет все больше", - заметил урбанист.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на сайте КГГА была зарегистрирована петиция, согласно которой мэрию просили запретить стеклить балконы, а также устанавливать кондиционеры на фасадах исторических зданий.