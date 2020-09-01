Столичную мэрию попросили запретить стеклить балконы

В мэрию Киева обратились с инициативой запретить стеклить балконы, а также устанавливать кондиционеры на фасадах исторических зданий.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.

"Предлагаю запретить остекление балконов и установку кондиционеров в исторических зданиях, ведь они искажают и разрушают фасады зданий. Историческая застройка Киева - это сокровище, подобного которому нет нигде в мире, и нельзя уничтожать этот клад балконами и кондиционерами", - написал автор петиции Иван Тырков.

Подчеркнем, чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 10 000 голосов за 90 дней. Пока под ней подписались 47 человек.

Как защитить исторические здания? kyivcity.gov.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине в этом году выйдет документальный короткометражный фильм о всевозможных балконах, которые создают украинцы и выделяются на общем фоне и архитектуре здания. Трейлер фильма Enter Through The Balcony Романа Блажана выпустила кинокомпания Minimal Movie.