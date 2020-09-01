УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

Столичную мэрию попросили запретить стеклить балконы

01.09.2020 - 09:08

В мэрию Киева обратились с инициативой запретить стеклить балконы, а также устанавливать кондиционеры на фасадах исторических зданий.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.

"Предлагаю запретить остекление балконов и установку кондиционеров в исторических зданиях, ведь они искажают и разрушают фасады зданий. Историческая застройка Киева - это сокровище, подобного которому нет нигде в мире, и нельзя уничтожать этот клад балконами и кондиционерами", - написал автор петиции Иван Тырков.

Подчеркнем, чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 10 000 голосов за 90 дней. Пока под ней подписались 47 человек.

Как защитить исторические здания?

kyivcity.gov.ua

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине в этом году выйдет документальный короткометражный фильм о всевозможных балконах, которые создают украинцы и выделяются на общем фоне и архитектуре здания. Трейлер фильма Enter Through The Balcony Романа Блажана выпустила кинокомпания Minimal Movie.

Комментарии

288
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

В Киеве завершили первый этап диджитализации градостроительной документации

В Киеве завершили первый этап диджитализации градостроительной документации

Было обработано почти 4 тыс. ГУО  и 2 тыс. строительных паспортов

31.08.2020 - 16:35
Умное пространство в ЖК "Новая Англия": без городского шума и посторонних глаз

Умное пространство в ЖК "Новая Англия": без городского шума и посторонних глаз

Smart Garden – инновативная концепция жилого комплекса

31.08.2020 - 16:08
Коррупция в сфере строительства значительно выросла в этом году

Коррупция в сфере строительства значительно выросла в этом году

Лидерами антирейтинга являются Киев и Одесса

31.08.2020 - 15:17
В Украине за полгода рухнули показатели ввода в эксплуатацию жилья

В Украине за полгода рухнули показатели ввода в эксплуатацию жилья

Всего за этот период в эксплуатацию ввели 43 тысячи квартир

31.08.2020 - 13:27
В центре Киева построили здание, более чем в два раза превысив этажность

В центре Киева построили здание, более чем в два раза превысив этажность

По плану застройщик должен был возвести восьмиэтажное здание

31.08.2020 - 11:03