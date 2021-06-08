В Днепре скандальный застройщик снесет кинотеатр ради строительства ЖК

В Днепре вместо местной достопримечательности – кинотеатра "Салют" на Набережной Победы, 128 – построят новый жилой комплекс.

Как сообщают местные СМИ, 21 апреля горсовет принял решение о передаче участка площадью 1,4 га в аренду. Благоустройством участка должна заниматься компания "Сервус Люкс". Однако, вместо благоустройства кинотеатра решили его снести и уже оградили территорию строительным забором.

Во вторник, 8 июня, стало известно, что строительная компания Daytona Development Company собирается на этом месте построить жилой комплекс Marshall – 22-этажную башню с двухуровневым стилобатом. Стоит отметить, что данный проект еще не рассматривали в архитектурно-градостроительном совете, также не была проведена его оценка.

Однако застройщик уже объявил, что новый ЖК будет состоять из 248 квартир, различной планировки от 31 до 122 "квадратов". По планам строительство должно завершиться до 2023 года.

Описание: Кинотеатр Салют Источник: gorod.dp.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве строительная компания Daytona известна благодаря скандалу со строительством ЖК ЖК Tourbillon по ул. Николая Амосова в Соломенском районе. Бывший мэр Леонид Черновецкий, действуя исключительно по своему усмотрению, выделил в аренду участок, на котором впоследствии решили построить этот жилой комплекс. Теперь законность строительства оспаривается в суде.

Владельцами ООО "Дайтона групп" являются Олег Левин и ООО "Аллюр Девелопмент", принадлежащее Андрею Орлову и Антону Трушу. Компанию также связывают с Геннадием Корбаном.