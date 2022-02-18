В Днепре на аукцион выставили недостроенный жилой комплекс

На портал госаукционов выставили на продажу недостроенный жилой комплекс Новая Победа, который располагается в Днепре на пересечении бульвара Славы с улицей Новогодней.

В частности, продают три недостроенных здания и 12 земельных участков, общей площадью 0,6 гектара. Отмечается, что готовность первого дома составляет 22%, второго – 24%. Стартовая цена – 14 млн гривен, аукцион должен состояться 16 марта.

Описание: Недостроенный ЖК Новая Победа Источник: gorod.dp.ua Alt:

По данным госгеокадастра, ЖК принадлежит ООО "Правильная компания", имущество арестовали за долги по ипотечному договору от 2009 года с запретом к отчуждению. Новый владелец должен будет закончить строительство.

Описание: Недостроенный ЖК Новая Победа Источник: gorod.dp.ua Alt:

Как пишут местные СМИ, ЖК Новая Победа должен был соединить жилмассивы Сокол и Победа, должен был состоять из 32 зданий. Первый дом начали строить в 2007 году. Партнером застройщика выступал "Райффайзен банк "Аваль". Сообщается, что, покупая облигации, люди при постройке домов рассчитывали конвертировать их в квадратные метры. Таким образом, в 2007-2008 годах около 70 семей решили инвестировать в данное строительство, заключив соответствующие договоры. Стоимость квадратного метра на то время в жилом комплексе стартовала от 1 тысячи долларов. Строительство первых двух домов должно было завершиться в 2009 году, однако к этому времени все строительство замерло.

По данным журналистов, после 2009 году учредитель фирмы-застройщика Александр Кваша сменил фамилию на Чечель, уехал в Израиль, вышел из состава учредителей фирмы и перестал быть ее директором. Деньги вкладчиков попросту испарились, и достраивать жилой комплекс никто не собирался.

На сегодняшний день, по данным портала YouControl, руководителем ООО "Правильная компания" является Александр Говоружский, а учредителями – кипрская фирма "Тваджик Холдингз Лимитед" и украинская "Укрросойл".

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти Днепра недавно сообщили, что собираются снести недостроенную высотку гостиницы "Парус", расположенную в центре города. Демонтаж стал возможен после решения Верховного Суда, который вернул здание гостиницы на баланс города.