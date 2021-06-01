В Черновцах на строительстве ЖК Премьера рухнул кран, есть пострадавшие. Фото

В Черновцах во время строительства жилого комплекса Премьера по улице Эрлиха, 6 во вторник, 1 июня, произошел несчастный случай – из-за падения башенного крана травмировался рабочий.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Черновицкой области.

Как сообщается, пострадал 54-летний оператор крана. На место происшествия прибыли медики, они диагностировали у мужчины множественные травмы. Его отвезли в реанимационное отделение, состояние тяжелое.

Описание: Происшествие на стройплощадке ЖК Премьера в Черновцах Источник: Alt:

Описание: Происшествие на стройплощадке ЖК Премьера в Черновцах Источник: Alt:

На место также прибыли сотрудники полиции, они выясняют причины случившегося.

Как уточняет "Суспільне", генподрядчиком строительства является компания "Черновицкий гравийно-песчаный карьер". Однако работы проводил субподрядчик, с которым заключили соглашение. По словам директора компании Александра Дорошенко, сейчас проводят служебное расследование, чтобы понять, нарушили ли работники субподрядчика должностные инструкции.

По словам местных жителей строительство ведется с нарушениями – площадка не оградили забором.

Описание: Происшествие на стройплощадке ЖК Премьера в Черновцах Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе на улице Генуэзской, рядом со строительством ЖК Родос, в пятницу, 26 февраля, произошло похожее чрезвычайное происшествие. Там тоже рухнул строительный кран. Но обошлось в тот раз без жертв.