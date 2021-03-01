В Одессе возле ЖК Родос очередное ЧП: на этот раз упал кран. Видео

В Одессе на улице Генуэзской, рядом со строительством ЖК Родос, в пятницу, 26 февраля, произошло очередное чрезвычайное происшествие – рухнул строительный кран.

Как сообщают местные СМИ, видео с места происшествия выложили в Сеть очевидцы. Причины происшествия выясняют компетентные органы. Известно, что оператор крана не пострадал, о пострадавших среди рабочих также не сообщается.

Как сообщали НЕРУХОМІ, это уже не первый инцидент возле ЖК Родос. Так, 7 февраля здесь произошел обвал грунта. В тот день тоже обошлось без жертв, хотя вместе с обвалившейся землей исчезла детская площадка и часть двора. Местные отмечают, что "на данном участке ул. Генуэзской растет настоящее каменное гетто. Тут впихнуто множество высоток от разных компаний".

Стоит также отметить, что совсем рядом в ЖК Арк Палас проживает мэр Одессы Геннадий Труханов. Таким образом градоначальник из окна видит результаты грамотного управления.

Стоит подчеркнуть, что строительство ЖК Родос тоже началось со скандала: ради него ранее снесли старинный особняк — дачу Докса, построенную в 1890-х годах.