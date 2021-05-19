Суд разрешил строить высотку на Печерске, где существуют ограничения

Для строительства жилого комплекса по улице Большая Васильковская, 143/2 в Печерском районе Киева отменили ограничения по высоте в 27 метров, которое было установлено для Центральной планировочной зоны.

Как сообщают "Наші Гроші", соответствующее решение принял Окружной административный суд столицы. Суд сослался на то, что Киевсовет не утвердил План зонирования территории центральной планировочной зоны столицы в соответствии с ч. 8 ст. 18 закона "О регулировании градостроительной деятельности". Следовательно, по мнению суда, нет оснований считать, что объект строительства находится в Центральной планировочной зоне. Также были отменены пункты ГУО, согласно которым объект находится в пределах исторического ареала, границы которого, якобы, должным образом не утверждены. Теперь застройщик не обязан получать согласование в разработке проектной документации и разрешение на выполнение работ от органов охраны культурного наследия.

Описание: Где будет вестись стройка Источник: Alt:

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА подал апелляционную жалобу на решение ОАСК.

Градусловия на застройку получило ОАО "Киевский Электрические завод" в декабре 2019 года. Застройка комплекса должна вестись на участке 5,33 га, который является промышленной зоной, где строительство жилья запрещено в соответствии с Генеральным планом столицы. С начала 1900-х на этом участке был завод по ремонту и изготовлению вагонов, троллейбусов и трамваев.

Жилая застройка этой территории стало возможным благодаря принятому 19 декабря 2019 Киевсоветом решения, которым был утвержден Детальный план территории в районе улиц Большой Васильковской, Академика Филатова, Анри Барбюса, Тверской и бульвара Дружбы народов в Печерском районе Киева.

Описание: Очередное неожиданное решение от ОАСК Источник: Alt:

Заказчиком строительства является ОАО "Киевский Электрические завод", а подрядчиком - ООО "Канбуд", соучредителем которого является бывший первый заместитель мэра Киева Виталия Кличко Игорь Никонов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно депутаты Киевсовета проголосовали за решение, дающее право на застройку города без генплана до 2024 года. По мнению многих независимых экспертов, это позволит узаконить незаконное строительство в столице.