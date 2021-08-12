Суд разрешил не сносить два незаконно построенных этажа в одесском ЖК

Одесский окружной админсуд отклонил иск городского ГАСКа, которым тот требовал остановить право на выполнение строительных работ, отменить регистрацию декларации о готовности к эксплуатации ЖК Otrada Sky и привести самовольно реконструированную квартиру в первоначальный вид.

Как сообщает Монитор, именно под видом реконструкции квартиры № 78 у жилого комплекса выросли два лишних этажа. 27 июля 2021 года суд первой инстанции отклонил иск ГАСКа, так как достроенные квартиры давно распроданы и на них оформлено право собственности.

Кроме того, по данным СМИ, к этому строительству может быть причастен и бывший вице-мэр Одессы Петр Рябоконь, который причастен к многим скандальным стройкам.

Отмечается, что застройщик получил разрешение на возведение 12-этажного жилого комплекса, но в итоге построил 14 этажей.

Описание: ЖК Otrada Sky Источник: nerukhomi.ua Alt:

В декабре 2020 года городской ГАСК зарегистрировал уведомление о начале строительных работ по реконструкции квартиры № 78 с расширением и с разделением ее на отдельные квартиры. При этом, застройщик не получал новые градусловия на реконструкцию квартиры, а указал старые, которые выдали ей в 2018 году на строительство 12-этажного дома. Суд решил, что эти градусловия могут быть применимы к новому строительству. По данным издания, еще будучи вице-мэром Петр Рябоконь дал указание бывшему главному архитектору Михаилу Шайденко указать в градусловиях, что земельный участок на ул. Вице-адмирала Азарова, 6-А, 8 расположен в зоне Ж-4, которая предназначена для размещения многоквартирного жилого дома с высотой от 9 до 16 этажей. "То есть по факту застройщик мог влепить там и 16 этажей", - пишут СМИ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, экс-чиновник Рябоконь причастен к ряду скандальных застроек, характерная черта которых – строительство без разрешительных документов.