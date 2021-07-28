Суд отменил запрет на строительство ЖК Голосеевский

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил ходатайство Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины и разрешил проведение строительных работ на улице Васильковской, 37 в Киеве, где строится ЖК Голосеевский.

Как отмечено в реестре, соответствующее решение суд принял 23 июля.

Описание: Суд разрешил строительство ЖК Голосеевский Источник: pixabay.com Alt:

Согласно данным ресурса НЕРУХОМІ, в 2016 году Институт водных проблем и мелиорации провел инвестиционный конкурс на реализацию проекта жилой застройки участка, победителем которого стал Интергал-Буд. Летом 2019-го началась продажа первых квартир, хотя никаких разрешительных документов застройщик не имел и никаких строительных работ не проводил. После открытия уголовного производства (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) активные действия застройщика по продаже квартир или строительства прекратились.

Известно, что градостроительные условия и ограничения на это строительство Институт водных проблем и мелиорации получил только 21 октября 2020 года. И только 25 января 2021 года ГАСИ выдала Институту разрешение на строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и паркингом на Васильковской.

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно активисты "Штаб обороны Киева" пришли на площадку и попытались сорвать строительные работы, которые проводились, несмотря на судебный запрет.