Интергал-Буд продолжает строить ЖК Голосеевский, несмотря на решение суда

Строительная компания Интергал-Буд продолжала проводить работы на участке по улице Васильковской, 37 в Киеве, где находится жилой комплекс Голосеевский, несмотря на запрет суда.

Об этом сообщили в четверг, 1 июля, в паблике "Киев достали строительным беспределом".

Так, активисты общественной организации "Штаб обороны Киева" наведались на строительную площадку, где продолжались работы по возведению ЖК, несмотря на решение Северного апелляционного хозяйственного суда.

"Решением апелляционного суда отменено землеотвод, но команда одиозного экс-депутата Зубика продолжает строить дом, в котором продает несуществующие квартиры доверчивым гражданам", - рассказали активисты.

На место также вызвали сотрудников полиции, которые должны составить протокол. Активисты также обратились к будущим инвесторам воздержаться от покупок квартир в этом комплексе. Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщали НЕРУХОМІ, 10 июня суд запретил совершать любые действия по проведению строительных и изыскательских работ по строительству жилого комплекса по Васильковской, 37 до рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры по существу.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против строительства этого жилого комплекса.