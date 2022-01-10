Медиа
Все результаты

Суд отменил решение Ирпенского горсовета по земле под ЖК Author

Владимир Гришенко 10.01.2022 12:03

1 мин

Решение городского совета Ирпеня относительно изменения целевого назначения земельного участка по улице Чехова, 25, на котором возводится ЖК Author, было упразднено Окружным административным судом Киева.

Вместе с тем, как сообщает Стопкор, квартиры в этом жилом комплексе, несмотря на его незаконное строительство, уже начали продавать. За реализацию проекта отвечает застройщик Trust Development. Девелопер ранее уже сдал в эксплуатацию два дома. Градостроительные условия на незаконный объект согласовал главный архитектор Ирпеня Михаил Сапон.

Описание:

ЖК Author

Источник:

Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, против Михаила Сапона было открыто уголовное производство за то, что он выдал градусловия на строительство жилого комплекса по улице Чехова, 25.

Ранее ГИАГ провела проверку отдела градостроительства исполкома Ирпенского горсовета за 2020 год. По итогу были обнаружены нарушения законодательства. В частности, инспекторы обнаружили нарушения сроков выдачи градусловий, ГУО выдавались для застройки земельных участков, которые находятся на территории других населенных пунктов, не входящих в состав Ирпеня. Также в горсовете выдавали разрешения, когда были основания для отказа.

Эксперты НЕРУХОМІ проверяют документы по жилому комплексу Author.

Объекты:

ЖК Author

Застройщики:

Trust Development

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

Все статьи автора

Комментарии

456

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время