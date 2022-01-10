Суд отменил решение Ирпенского горсовета по земле под ЖК Author

Решение городского совета Ирпеня относительно изменения целевого назначения земельного участка по улице Чехова, 25, на котором возводится ЖК Author, было упразднено Окружным административным судом Киева.

Вместе с тем, как сообщает Стопкор, квартиры в этом жилом комплексе, несмотря на его незаконное строительство, уже начали продавать. За реализацию проекта отвечает застройщик Trust Development. Девелопер ранее уже сдал в эксплуатацию два дома. Градостроительные условия на незаконный объект согласовал главный архитектор Ирпеня Михаил Сапон.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, против Михаила Сапона было открыто уголовное производство за то, что он выдал градусловия на строительство жилого комплекса по улице Чехова, 25.

Ранее ГИАГ провела проверку отдела градостроительства исполкома Ирпенского горсовета за 2020 год. По итогу были обнаружены нарушения законодательства. В частности, инспекторы обнаружили нарушения сроков выдачи градусловий, ГУО выдавались для застройки земельных участков, которые находятся на территории других населенных пунктов, не входящих в состав Ирпеня. Также в горсовете выдавали разрешения, когда были основания для отказа.

Эксперты НЕРУХОМІ проверяют документы по жилому комплексу Author.