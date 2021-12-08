Против главного архитектора Ирпеня открыли уголовное дело

Полиция открыла уголовное дело против главного архитектора города Ирпеня Михаила Сапона, который выдал градусловия на строительство жилого комплекса по улице Чехова, 25.

Об этом сообщил активист всеукраинской общественной организации "Стоп коррупции" Юрий Цибенко.

По его словам, суд запретил совершать какие-либо действия на время рассмотрения иска об отмене решения сессии горсовета об изменении целевого назначения земли. Однако главный архитектор Ирпеня Михаил Сапон выдал градостроительные условия по адресу Чехова, 25. В итоге полиция Ирпеня по заявлению общественной организации открыла производство, сообщает Стопкор.

На прошлой неделе ГИАГ сообщила, что завершила плановую проверку отдела градостроительства и архитектуры исполнительного комитета Ирпенского городского совета за 2020 год. В итоге инспекторы обнаружили ряд нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности. Речь идет о нарушении сроков выдачи градусловий, ГУО выдавались при наличии оснований для отказа, а также были выданы строительные паспорта и градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка на территории населенных пунктов, не входящих в состав Ирпенского городского совета. По результатам плановой проверки были составлены соответствующие процессуальные документы.

Согласно данным ресурса НЕРУХОМІ, по улице Чехова, 25 в Ирпене строится ЖК Author. Реализует проект компания Trust Development. Она основана в 2017 году и уже ввела в эксплуатацию 2 дома. На данный момент эксперты проверяют документы по этому жиломку комплексу.