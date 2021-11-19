Стройку на Шулявке не остановили: застройщик 50Avenue обошел предписания ГИАГ

Застройщик МФК 50Avenue снова может проводить строительные работы на участке на проспекте Победы, 50а в Шевченковском районе Киева, поскольку Окружной админсуд приостановил действие предписаний Госинспекции архитектуры и градостроительства.

Соответствующее решение суд принял 16 ноября, таким образом удовлетворив иск обслуживающего кооператива "Эксон Премьер Шулявская", который считает, что нарушаются права на пользование земельным участком для застройки. Застройщик сообщил, что его должным образом не уведомили о времени и дате составления акта проверки по результатам госархстройконтроля.

Описание: Строительство МФК 50Avenue Источник: Alt:

Кооператив заявил в суде, что непринятие мер обеспечения иска лишит его возможности продолжить выполнять строительные работы и выполнять другие договорные обязательства, в том числе финансовые, взятые перед третьими лицами, в частности перед генподрядчиком. Остановка строительных работ приведет к смещению сроков строительства объекта, что влечет нарушение процесса строительства согласно строительным нормам и стандартам.

Суд требования кооператива решил удовлетворить. Постановление вступило в силу 16 ноября.

НЕРУХОМІ напоминают, ранее инспектор ГИАГ сообщил о нарушении законодательства со стороны застройщиков МФК 50Avenue. В ведомстве сообщили, что были вынесены предписания. По результатам рассмотрения дела будут определены штрафы.

Согласно данным портала YouControl, бенефициарами ОК "Эксон Премьер Шулявская" являются Йозеф Москович и Иван Влад. Компания также причастна и к другим скандальным строительствам в Киеве.

По похожему сценарию строится ЖК Зеленый замок по улице Мирной, 2/1, более известный как "Дом Билозир". Отметим, что Верховный Суд разрешил ввести его в эксплуатацию несмотря на очевидные нарушения при строительстве.