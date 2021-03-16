Строительство ЖК Egoist Residence может не состояться: Киевсовет хочет расторгнуть договор аренды

Киевсовет планирует расторгнуть договор аренды земельного участка по улице Мечникова, 7б в Печерском районе, где компания "Будинформ" решила построить жилой комплекс Egoist Residence.

Как сообщает 44.ua, соответствующий проект решения был зарегистрирован в горсовете в понедельник, 15 марта. Сейчас документ находится на рассмотрении комиссии по вопросам градостроительства.

Площадь участка – 0,22 га, власти столицы в 2019 году приняли решение не возобновлять договор аренды, который был заключен сроком на 15 лет. Также ГАСИ запретила проводить строительные работы на участке, однако застройщика это не остановило. По его словам, он "продолжает укреплять Кловский спуск".

Основанием для расторжения договора аренды стало то, что "Будинформ" не выполняет его условия: он нарушил сроки застройки земельного участка. Так, компания должна была закончить строительство еще в августе 2007 года. Кроме того, несколько лет арендатор не платил налоги, что также является основанием для расторжения сделки.

Стоит подчеркнуть, что против данного строительства активно выступают и местные жители. По их словам, из-за проводимых работ один из стоящих рядом домов наклонился на 16 см, другой – покрылся трещинами. Киевляне заявляют, что строить здесь нельзя из-за подземных вод. Участок расположен на опасном склоне, к которому примыкают Александровская больница, несколько домов и предприятий.

Описание: ЖК Egoist Residence Источник: nerukhomi.ua Alt:

Власти Киева также сообщают, что возведение ЖК стало невозможным, поскольку рядом уже начали строить торгово-развлекательный и бизнес-центры, и транспортная развязка не выдержит нагрузки.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ГАСИ семь раз отказывала компании Будинформ на строительство ЖК Egoist Residence по ряду причин: отсутствует согласование проектной документации с центральным органом охраны культурного наследия; не предоставлено согласование высотности уполномоченным органом по вопросам гражданской авиации; проектирование осуществлено за пределами земельного участка; не выполнены требования по обеспечению жителей комплекса достаточным количеством машино-мест; не выполнены требования по обеспечению достаточной площади придомовых площадок.